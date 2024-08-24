Пашинян в телеграмме Зеленскому выразил надежду на новый уровень сотрудничества
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости. Текст поздравления опубликован на сайте премьер-министра.
В своем послании Пашинян отметил, что отношения между Арменией и Украиной основываются на многовековой дружбе и взаимном уважении между народами, которые получают дополнительный импульс благодаря активизации контактов на различных уровнях.
Глава армянского правительства выразил надежду, что совместные усилия обеих стран будут способствовать развитию двусторонних отношений и выводу «взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении пожелал украинцам мирного неба и гражданского согласия. Зеленский записал в Сумской области (граничит с Курской областью) видеообращение ко Дню независимости страны.