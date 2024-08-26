В Абхазии назвали признание ее независимости Россией торжеством справедливости

Бигвава добавил, что Россия защитила Абхазию и Южную Осетию через реализацию «неотъемлемого и международно-признанного права народов на самоопределение». По его словам, 16 лет назад Абхазия начала утверждаться как государство на мировой арене. Решение РФ дало импульс развитию страны и дальнейшему ее признанию со стороны других государств.