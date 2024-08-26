В Абхазии назвали признание ее независимости Россией торжеством справедливости
Признание независимости Абхазии со стороны России – это торжество справедливости, заявил заместитель министра иностранных дел страны Одиссей Бигвава.
«Этот день имеет судьбоносное значение для нашего народа, для будущих поколений. <...> 26 августа 2008 г. стало торжеством исторической справедливости для нашего народа», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Бигвава добавил, что Россия защитила Абхазию и Южную Осетию через реализацию «неотъемлемого и международно-признанного права народов на самоопределение». По его словам, 16 лет назад Абхазия начала утверждаться как государство на мировой арене. Решение РФ дало импульс развитию страны и дальнейшему ее признанию со стороны других государств.
Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость после войны с Грузией 1992-1993 гг. До второй половины 2000-х гг. государства были никем не признаны. Первым из независимых государств – членов ООН суверенитет Абхазии и Южной Осетии признала Россия. Это произошло в августе 2008 г. после вооруженного столкновения с Грузией.