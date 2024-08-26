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В Абхазии назвали признание ее независимости Россией торжеством справедливости

Ведомости

Признание независимости Абхазии со стороны России – это торжество справедливости, заявил заместитель министра иностранных дел страны Одиссей Бигвава.

«Этот день имеет судьбоносное значение для нашего народа, для будущих поколений. <...> 26 августа 2008 г. стало торжеством исторической справедливости для нашего народа», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Бигвава добавил, что Россия защитила Абхазию и Южную Осетию через реализацию «неотъемлемого и международно-признанного права народов на самоопределение». По его словам, 16 лет назад Абхазия начала утверждаться как государство на мировой арене. Решение РФ дало импульс развитию страны и дальнейшему ее признанию со стороны других государств.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость после войны с Грузией 1992-1993 гг. До второй половины 2000-х гг. государства были никем не признаны. Первым из независимых государств – членов ООН суверенитет Абхазии и Южной Осетии признала Россия. Это произошло в августе 2008 г. после вооруженного столкновения с Грузией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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