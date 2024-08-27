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В тестовом голосовании перед выборами приняли участие 650 000 жителей Москвы

Ведомости

Около 650 000 москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами в Мосгордуму, сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что в ходе тестового голосования жители могли проголосовать онлайн и на избирательных участках. Костырко заявил, что «система справилась с достаточно высокой нагрузкой и выдержала все стресс-тесты, проведенные разработчиками».

Председатель городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что граждане смогут проголосовать на предстоящих выборах в электронном и офлайн-формате. Для голосования по бумажному бюллетеню необходимо подать заявку на сайте mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября. По ее словам, было подано только 5073 заявок на голосование бумажным бюллетенем.

В ходе тестового голосования 23 августа жители столицы отвечали на вопрос, нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными.

«Ни один из предложенных вариантов ответов не набрал более 50% голосов. Поэтому считаю целесообразным продолжить обсуждение данной темы на площадке Общественной палаты Москвы, в составе которой есть рабочая группа по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных», – сказал руководитель штаба Вадим Ковалев.

23 августа Ковалев сообщил «Ведомостям», что тестирование платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве прошло без сбоев. Он говорил, что в 2023 г. в тестировании приняли участие 430 000 человек.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам. Жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. Онлайн-голосование на выборах пройдет с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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