В тестовом голосовании перед выборами приняли участие 650 000 жителей Москвы
Около 650 000 москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами в Мосгордуму, сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что в ходе тестового голосования жители могли проголосовать онлайн и на избирательных участках. Костырко заявил, что «система справилась с достаточно высокой нагрузкой и выдержала все стресс-тесты, проведенные разработчиками».
Председатель городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что граждане смогут проголосовать на предстоящих выборах в электронном и офлайн-формате. Для голосования по бумажному бюллетеню необходимо подать заявку на сайте mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября. По ее словам, было подано только 5073 заявок на голосование бумажным бюллетенем.
В ходе тестового голосования 23 августа жители столицы отвечали на вопрос, нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными.
«Ни один из предложенных вариантов ответов не набрал более 50% голосов. Поэтому считаю целесообразным продолжить обсуждение данной темы на площадке Общественной палаты Москвы, в составе которой есть рабочая группа по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных», – сказал руководитель штаба Вадим Ковалев.
23 августа Ковалев сообщил «Ведомостям», что тестирование платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве прошло без сбоев. Он говорил, что в 2023 г. в тестировании приняли участие 430 000 человек.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам. Жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. Онлайн-голосование на выборах пройдет с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.