В тестовом голосовании перед выборами приняли участие 650 000 жителей Москвы

Председатель городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что граждане смогут проголосовать на предстоящих выборах в электронном и офлайн-формате. Для голосования по бумажному бюллетеню необходимо подать заявку на сайте mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября. По ее словам, было подано только 5073 заявок на голосование бумажным бюллетенем.