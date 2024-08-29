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Макрон взял ответственность за выдачу гражданства Франции Дурову

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что берет на себя ответственность за выдачу гражданства основателю Telegram Павлу Дурову, следует из трансляции BFMTV.

«Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам», – отметил он на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.

24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. 28 августа предпринимателю предъявили обвинения. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. В этот же день суд отпустил Дурова под надзор.

Парижский суд изъял у Дурова все паспорта на время следствия. Помимо паспорта РФ, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции.

29 августа СМИ сообщали, что Макрон и МИД республики не были заранее предупреждены о его возможном задержании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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