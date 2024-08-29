Макрон взял ответственность за выдачу гражданства Франции Дурову

24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. 28 августа предпринимателю предъявили обвинения. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. В этот же день суд отпустил Дурова под надзор.