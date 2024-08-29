Макрон взял ответственность за выдачу гражданства Франции Дурову
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что берет на себя ответственность за выдачу гражданства основателю Telegram Павлу Дурову, следует из трансляции BFMTV.
«Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам», – отметил он на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. 28 августа предпринимателю предъявили обвинения. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. В этот же день суд отпустил Дурова под надзор.
Парижский суд изъял у Дурова все паспорта на время следствия. Помимо паспорта РФ, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции.
29 августа СМИ сообщали, что Макрон и МИД республики не были заранее предупреждены о его возможном задержании.