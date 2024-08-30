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Боррель объяснил визит Сийярто в Россию

Ведомости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Россию, поскольку внешняя политика все еще остается в национальной компетенции стран Евросоюза, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Венгерский министр иностранных дел находится в Москве. Вчера был в Брюсселе, а сегодня уже в Москве. Почему? Потому что внешняя политика – это национальная политика, и они могут ездить в Москву, в Пекин, куда хотят», – сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Боррель уточнил, что у государств ЕС есть обязанность строить общую внешнюю политику, но «общая не означает унифицированная».

Сийярто прибыл в Санкт-Петербург 30 августа для обсуждения вопросов энергобезопасности. Венгерский министр встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером для обсуждения поставки российского газа в Венгрию. По заявлению Сийярто, сейчас нельзя гарантировать энергетическую безопасность Венгрии без газа из России.

29 августа Сийярто заявил, что Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. По его словам, она препятствует примерно трети импорта российской нефти. Его поддержал государственный секретарь по международным связям Золтан Ковач, при этом отметив, что аналогичная ситуация складывается в Словакии. Там действия Украины затронули почти 45% импорта российской нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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