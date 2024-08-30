Боррель объяснил визит Сийярто в Россию

«Венгерский министр иностранных дел находится в Москве. Вчера был в Брюсселе, а сегодня уже в Москве. Почему? Потому что внешняя политика – это национальная политика, и они могут ездить в Москву, в Пекин, куда хотят», – сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).