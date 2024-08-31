ВВС Израиля ударом ликвидировали командующего бригадой «Исламского джихада»
Армия Израиля ЦАХАЛ заявила о ликвидации командующего бригадой Центральных лагерей «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России). Видео удара ВВС Израиля опубликовано в Telegram-канале армии.
Террориста Мухаммада Катруи ликвидировали 29 августа в секторе Газа в результате удара с самолета ВВС Израиля.
Утверждается, что Катруи был ответственен за ракетные обстрелы Израиля из центральной части Газы и террористическую деятельность против мирных жителей и солдат. Он занимал ряд должностей в террористической организации «Исламского джихада», включая должность заместителя командующего бригадой и офицера разведки.
В середине августа палестинская группировка «Хамас» и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве. 18 августа в городе взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб один человек. В транспортное средство было заложено взрывное устройство.