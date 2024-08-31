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ВВС Израиля ударом ликвидировали командующего бригадой «Исламского джихада»

Ведомости

Армия Израиля ЦАХАЛ заявила о ликвидации командующего бригадой Центральных лагерей «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России). Видео удара ВВС Израиля опубликовано в Telegram-канале армии.

Террориста Мухаммада Катруи ликвидировали 29 августа в секторе Газа в результате удара с самолета ВВС Израиля.

Утверждается, что Катруи был ответственен за ракетные обстрелы Израиля из центральной части Газы и террористическую деятельность против мирных жителей и солдат. Он занимал ряд должностей в террористической организации «Исламского джихада», включая должность заместителя командующего бригадой и офицера разведки.

В середине августа палестинская группировка «Хамас» и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве. 18 августа в городе взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб один человек. В транспортное средство было заложено взрывное устройство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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