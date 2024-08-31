ВВС Израиля ударом ликвидировали командующего бригадой «Исламского джихада»

В середине августа палестинская группировка «Хамас» и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве. 18 августа в городе взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб один человек. В транспортное средство было заложено взрывное устройство.