В Азербайджане началось голосование на досрочных выборах в парламент
В Азербайджане началось голосование на внеочередных парламентских выборах, за 125 депутатских мандатов в милли меджлисе (парламенте) будут бороться 990 кандидатов.
Центральная избирательная комиссия республики готова к выборам, сообщил глава комиссии Мазахир Панахов.
«В 8:00 по местному времени (07:00 мск) открылись 6478 избирательных участков по всей стране, голосование завершится в 19:00 (18:00 мск)», – сказал Панахов (цитата по «Интерфаксу»).
Все этапы голосования вплоть до составления итоговых протоколов на 1000 избирательных участках фиксируют веб-камеры, приводит также слова главы комиссии медиацентр «Выборы 2024». Панахов ранее уточнил, что в день голосования будут работать 135 временных участков, открытых в воинских частях и исправительных учреждениях. Правом голоса в Азербайджане, по информации ЦИК, обладают более 6,4 млн человек.
28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске парламента республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов. ЦИК планирует объявить предварительные итоги голосования в ночь на 2 сентября.