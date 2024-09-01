В Азербайджане началось голосование на досрочных выборах в парламент

Все этапы голосования вплоть до составления итоговых протоколов на 1000 избирательных участках фиксируют веб-камеры, приводит также слова главы комиссии медиацентр «Выборы 2024». Панахов ранее уточнил, что в день голосования будут работать 135 временных участков, открытых в воинских частях и исправительных учреждениях. Правом голоса в Азербайджане, по информации ЦИК, обладают более 6,4 млн человек.