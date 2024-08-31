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ЦИК Азербайджана планирует объявить первые итоги выборов в ночь на 2 сентября

Ведомости

Центральная избирательная комиссия Азербайджана планирует в ночь на 2 сентября объявить предварительные итоги внеочередных выборов в Милли меджлис (парламент) республики. Об этом сообщил на пресс-конференции глава ЦИК республики Мазахир Панахов.

«Планируем уже в ночь на понедельник объявить предварительные итоги голосования», – уточнил Панахов (цитата по ТАСС).

Протоколы со всех избирательных округов должны поступить в Центризбирком в течение двух дней. ЦИК обязан проверить их и подвести результаты парламентских выборов в течение 20 дней. Итоговый протокол будет передан для утверждения в Конституционный суд Азербайджана, который вынесет вердикт в течение 10 дней.

Панахов уточнил, что общее число избирательных участков составило 6343. Кроме того, в день голосования будут работать 135 временных участков, открытых в воинских частях и исправительных учреждениях.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске парламента республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов. Внеочередные выборы в парламент назначены на 1 сентября.

21 июня депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан» обратились к Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов. Депутаты сочли целесообразным проведение внеочередных выборов в парламент, отметив, что в Азербайджане будут проводиться важные международные мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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