ЦИК Азербайджана планирует объявить первые итоги выборов в ночь на 2 сентября

Протоколы со всех избирательных округов должны поступить в Центризбирком в течение двух дней. ЦИК обязан проверить их и подвести результаты парламентских выборов в течение 20 дней. Итоговый протокол будет передан для утверждения в Конституционный суд Азербайджана, который вынесет вердикт в течение 10 дней.