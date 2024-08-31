ЦИК Азербайджана планирует объявить первые итоги выборов в ночь на 2 сентября
Центральная избирательная комиссия Азербайджана планирует в ночь на 2 сентября объявить предварительные итоги внеочередных выборов в Милли меджлис (парламент) республики. Об этом сообщил на пресс-конференции глава ЦИК республики Мазахир Панахов.
«Планируем уже в ночь на понедельник объявить предварительные итоги голосования», – уточнил Панахов (цитата по ТАСС).
Протоколы со всех избирательных округов должны поступить в Центризбирком в течение двух дней. ЦИК обязан проверить их и подвести результаты парламентских выборов в течение 20 дней. Итоговый протокол будет передан для утверждения в Конституционный суд Азербайджана, который вынесет вердикт в течение 10 дней.
Панахов уточнил, что общее число избирательных участков составило 6343. Кроме того, в день голосования будут работать 135 временных участков, открытых в воинских частях и исправительных учреждениях.
28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске парламента республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов. Внеочередные выборы в парламент назначены на 1 сентября.
21 июня депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан» обратились к Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов. Депутаты сочли целесообразным проведение внеочередных выборов в парламент, отметив, что в Азербайджане будут проводиться важные международные мероприятия.