Путин планирует встретиться с Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин планирует провести двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС в Казани. Об этом глава РФ сообщил во время переговоров с зампредом Китая Хань Чжэном в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю в ходе этой работы провести и двустороннюю рабочую встречу», – сказал он.
ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие.
Путин посещал Китай в мае этого года. Во время своего визита он провел переговоры с Си, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Председатель КНР назвал переговоры с российской стороной откровенными, дружескими и содержательными. Президент России, в свою очередь, отметил, что переговоры показали большое значение российско-китайского сотрудничества.