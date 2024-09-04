В Бангладеш закрылись 70 текстильных фабрик из-за протестов рабочих
Около 70 текстильных фабрик в Бангладеш закрылись на фоне протестов рабочих. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune.
Протесты начались утром 4 сентября. Среди требований протестующих – повышение заработной платы и улучшение условий труда. По сообщению издания, забастовки привели к столкновениям и вандализму.
Рабочие также устроили акцию протеста перед зданием компании Pearl Garments Company Limited в Дакке. В протестах приняли участие рабочие фабрики Gildan Bangladesh.
В июле в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. По последним данным, в ходе массовых протестов погибли около 650 человек, в том числе 32 ребенка.
5 августа премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. На следующий день начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. Его возглавил Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус.
Издание The Daily Star в конце августа сообщало, что Хасине было предъявлено более 50 обвинений в различных преступлениях. Дела возбуждены против еще 86 лиц. В их числе – бывший глава внешнеполитического ведомства страны Хасан Махмуд, экс-министр внутренних дел Асадуззаман Хан и бывший глава минюста Анисур Рахман.