Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Бангладеш закрылись 70 текстильных фабрик из-за протестов рабочих

Ведомости

Около 70 текстильных фабрик в Бангладеш закрылись на фоне протестов рабочих. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune.

Протесты начались утром 4 сентября. Среди требований протестующих – повышение заработной платы и улучшение условий труда. По сообщению издания, забастовки привели к столкновениям и вандализму.

Рабочие также устроили акцию протеста перед зданием компании Pearl Garments Company Limited в Дакке. В протестах приняли участие рабочие фабрики Gildan Bangladesh.

В июле в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. По последним данным, в ходе массовых протестов погибли около 650 человек, в том числе 32 ребенка.

5 августа премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. На следующий день начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. Его возглавил Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус.

Издание The Daily Star в конце августа сообщало, что Хасине было предъявлено более 50 обвинений в различных преступлениях. Дела возбуждены против еще 86 лиц. В их числе – бывший глава внешнеполитического ведомства страны Хасан Махмуд, экс-министр внутренних дел Асадуззаман Хан и бывший глава минюста Анисур Рахман.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных