FT: мировые бренды одежды переносят заказы из Бангладеш на фоне беспорядков
Крупные международные бренды одежды переносят заказы с фабрик в Бангладеш в другие страны из-за массовых протестов в республике. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
Работа многих предприятий была приостановлена на несколько недель. Протестующие подожгли ряд фабрик, принадлежащих сторонникам ушедшей в отставку премьер-министра страны Шейх Хасины, включая H&M и Zara. Беспорядки привели к задержкам поставок одежды и обуви. Бренды прибегают к сверхурочной работе и перевозят заказы самолетом, чтобы восполнить отставание от графика. Отмечается, что это дорогостоящий вариант, который сводит на нет прибыль от поставок.
Экспортеры из Бангладеш заявили, что некоторые бренды перешли на предстоящие сезоны к конкурирующим поставщикам из Юго-Восточной Азии, что ставит под угрозу экономическую основу страны.
В июле в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Они считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.
Премьер-министр страны на фоне протестов 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. Газета The Hindu писала, что она планирует просить убежища в Великобритании.
6 августа начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. 8 августа Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш.