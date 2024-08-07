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Торговля между Индией и Бангладеш приостановлена

Ведомости

Индия и Бангладеш приостановили торговлю на фоне отставки бангладешского премьер-министра Шейх Хасины и смены власти в стране. Об этом сообщил президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Ашвани Кумар.

«Торговля с 5 августа полностью приостановлена, хотя последние 15 дней уже наблюдались отдельные сбои», – сказал он (цитата по ТАСС). Кумар добавил, что бангладешские партнеры надеются на возобновление торговли через неделю. По их словам, ситуация в стране за это время нормализуется.

По данным FIEO, в 2023-2024 гг. экспорт Индии в Бангладеш составил $11 млрд. В страну поставлялись хлопок, нефтепродукты, автомобили, чай, кофе, фрукты, овощи и др. Из Бангладеш в Индию ввозились одежда, текстиль, изделия из кожи, рыба и корма для животных.

В Бангладеш началось формирование нового правительства после прошедших в июле массовых протестов из-за системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют кабмин за недостаточную, по их мнению, борьбу с безработицей.

На фоне беспорядков в стране премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. 6 августа в Бангладеш распустили парламент. Новой главой временного правительства страны назначен лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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