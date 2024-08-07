Торговля между Индией и Бангладеш приостановлена
Индия и Бангладеш приостановили торговлю на фоне отставки бангладешского премьер-министра Шейх Хасины и смены власти в стране. Об этом сообщил президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Ашвани Кумар.
«Торговля с 5 августа полностью приостановлена, хотя последние 15 дней уже наблюдались отдельные сбои», – сказал он (цитата по ТАСС). Кумар добавил, что бангладешские партнеры надеются на возобновление торговли через неделю. По их словам, ситуация в стране за это время нормализуется.
По данным FIEO, в 2023-2024 гг. экспорт Индии в Бангладеш составил $11 млрд. В страну поставлялись хлопок, нефтепродукты, автомобили, чай, кофе, фрукты, овощи и др. Из Бангладеш в Индию ввозились одежда, текстиль, изделия из кожи, рыба и корма для животных.
В Бангладеш началось формирование нового правительства после прошедших в июле массовых протестов из-за системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют кабмин за недостаточную, по их мнению, борьбу с безработицей.
На фоне беспорядков в стране премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. 6 августа в Бангладеш распустили парламент. Новой главой временного правительства страны назначен лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.