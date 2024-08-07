Торговля между Индией и Бангладеш приостановлена

«Торговля с 5 августа полностью приостановлена, хотя последние 15 дней уже наблюдались отдельные сбои», – сказал он (цитата по ТАСС). Кумар добавил, что бангладешские партнеры надеются на возобновление торговли через неделю. По их словам, ситуация в стране за это время нормализуется.