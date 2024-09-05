Путин: Россия не определяет фаворитов на президентских выборах США

По его словам, Харрис заразительно смеется, что указывает на то, что у нее все хорошо. Бывший президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп ввел в отношении РФ столько санкций, сколько до него ни один американский лидер не вводил. Харрис может воздержаться от действий подобного рода, считает Путин.