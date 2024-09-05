Путин: Россия не определяет фаворитов на президентских выборах США
Россия не должна определять фаворитов на президентских выборах США, это выбор американского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024.
Путин напомнил, что называл фаворитом действующего президента США Джо Байдена, который вышел из президентской гонки. Тот рекомендовал своим сторонникам поддержать вице-президента США, кандидата от демократов Камалу Харрис. Россия тоже будет ее поддерживать, отметил глава государства.
По его словам, Харрис заразительно смеется, что указывает на то, что у нее все хорошо. Бывший президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп ввел в отношении РФ столько санкций, сколько до него ни один американский лидер не вводил. Харрис может воздержаться от действий подобного рода, считает Путин.
«В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору», – подчеркнул президент России.
Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах будет Трамп.