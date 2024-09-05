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Путин: Россия не определяет фаворитов на президентских выборах США

Ведомости

Россия не должна определять фаворитов на президентских выборах США, это выбор американского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024.

Путин напомнил, что называл фаворитом действующего президента США Джо Байдена, который вышел из президентской гонки. Тот рекомендовал своим сторонникам поддержать вице-президента США, кандидата от демократов Камалу Харрис. Россия тоже будет ее поддерживать, отметил глава государства.

По его словам, Харрис заразительно смеется, что указывает на то, что у нее все хорошо. Бывший президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп ввел в отношении РФ столько санкций, сколько до него ни один американский лидер не вводил. Харрис может воздержаться от действий подобного рода, считает Путин.

«В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору», – подчеркнул президент России.

Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах будет Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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