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Лавров: «трудно верится» в отсутствие политических мотивов Франции в деле Дурова

Ведомости

Во Франции убеждают, что в аресте основателя Telegram Павла Дурова нет никакого политического мотива, но в это трудно верится. Об этом заявил РБК министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках ВЭФ-2024.

«Французские коллеги убеждают, что в этом деле, как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, нет никакой политики, но в это очень трудно верится», – отметил министр.

Лавров напомнил, что после задержания предпринимателя МИД России обратился в МИД Франции с просьбой предоставить информацию о происходящем и предоставить консульский доступ к задержанному, а также направил официальную ноту. Дипведомство продолжает работать над получением данных о происходящем, но во Франции считают, что раз у Дурова есть гражданство страны и он задержан на французской территории, к нему применяется местное законодательство. Гражданство Франции в этом случае является приоритетным, уточнил министр.

24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Ему предъявили обвинения 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

Парижский суд запретил предпринимателю покидать Францию и предписал внести залог в 5 млн евро. Дуров также должен дважды в неделю отмечаться в полиции. Команда Telegram заявляла, что основателю мессенджера «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы Евросоюза. В рамках расследования также были допрошены сопровождавшие Дурова в Париж криптоблогер Юлия Вавилова и телохранитель предпринимателя. Их отпустили без предъявления обвинений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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