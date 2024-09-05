Лавров: «трудно верится» в отсутствие политических мотивов Франции в деле Дурова
«Французские коллеги убеждают, что в этом деле, как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, нет никакой политики, но в это очень трудно верится», – отметил министр.
Лавров напомнил, что после задержания предпринимателя МИД России обратился в МИД Франции с просьбой предоставить информацию о происходящем и предоставить консульский доступ к задержанному, а также направил официальную ноту. Дипведомство продолжает работать над получением данных о происходящем, но во Франции считают, что раз у Дурова есть гражданство страны и он задержан на французской территории, к нему применяется местное законодательство. Гражданство Франции в этом случае является приоритетным, уточнил министр.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Ему предъявили обвинения 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил предпринимателю покидать Францию и предписал внести залог в 5 млн евро. Дуров также должен дважды в неделю отмечаться в полиции. Команда Telegram заявляла, что основателю мессенджера «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы Евросоюза. В рамках расследования также были допрошены сопровождавшие Дурова в Париж криптоблогер Юлия Вавилова и телохранитель предпринимателя. Их отпустили без предъявления обвинений.