Лавров: «трудно верится» в отсутствие политических мотивов Франции в деле Дурова

Лавров напомнил, что после задержания предпринимателя МИД России обратился в МИД Франции с просьбой предоставить информацию о происходящем и предоставить консульский доступ к задержанному, а также направил официальную ноту. Дипведомство продолжает работать над получением данных о происходящем, но во Франции считают, что раз у Дурова есть гражданство страны и он задержан на французской территории, к нему применяется местное законодательство. Гражданство Франции в этом случае является приоритетным, уточнил министр.