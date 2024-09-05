Маск согласился на предложение Трампа отвечать за аудит правительства США

По информации агентства, в ходе предвыборной кампании Трамп часто обвинял кандидата от демократической партии, вице-президента Камалу Харрис в росте цен на товары повседневного спроса во время президентства Джо Байдена. По данным опросов общественного мнения, хотя за последние два года уровень инфляции замедлился, многие потребители в США по-прежнему недовольны высокими ценами на продукты питания, газ и другие товары.