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Маск согласился на предложение Трампа отвечать за аудит правительства США

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск согласился отвечать за аудит правительства США в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Трампа.

Республиканец предложил создать комиссию по эффективности. Как отмечает агентство, 5 сентября Трамп впервые публично заявил о намерении создания нового ведомства, не уточнив, чем именно будет заниматься комиссия и как будет устроена. Тем не менее, Трамп заявил, что его сторонник Маск согласился возглавить будущее ведомство.

«Я создам комиссию по эффективности правительства, которой будет поручено провести полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства и дать рекомендации по радикальным реформам», – сказал Трамп.

По информации агентства, в ходе предвыборной кампании Трамп часто обвинял кандидата от демократической партии, вице-президента Камалу Харрис в росте цен на товары повседневного спроса во время президентства Джо Байдена. По данным опросов общественного мнения, хотя за последние два года уровень инфляции замедлился, многие потребители в США по-прежнему недовольны высокими ценами на продукты питания, газ и другие товары.

3 сентября Маск на своей странице X заявил, что с нетерпением ждет назначения в администрацию Трампа. 20 августа Маск согласился работать в кабинете Трампа. Бизнесмен опубликовал изображение, на котором с помощью фоторедактора сделал себе табличку «Департамент эффективности государственного управления» (сокращенно D.O.G.E. – это отсылка к криптовалюте, про которую неоднократно шутил Маск).

Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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