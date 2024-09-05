Маск согласился на предложение Трампа отвечать за аудит правительства США
Американский бизнесмен Илон Маск согласился отвечать за аудит правительства США в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Трампа.
Республиканец предложил создать комиссию по эффективности. Как отмечает агентство, 5 сентября Трамп впервые публично заявил о намерении создания нового ведомства, не уточнив, чем именно будет заниматься комиссия и как будет устроена. Тем не менее, Трамп заявил, что его сторонник Маск согласился возглавить будущее ведомство.
«Я создам комиссию по эффективности правительства, которой будет поручено провести полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства и дать рекомендации по радикальным реформам», – сказал Трамп.
По информации агентства, в ходе предвыборной кампании Трамп часто обвинял кандидата от демократической партии, вице-президента Камалу Харрис в росте цен на товары повседневного спроса во время президентства Джо Байдена. По данным опросов общественного мнения, хотя за последние два года уровень инфляции замедлился, многие потребители в США по-прежнему недовольны высокими ценами на продукты питания, газ и другие товары.
3 сентября Маск на своей странице X заявил, что с нетерпением ждет назначения в администрацию Трампа. 20 августа Маск согласился работать в кабинете Трампа. Бизнесмен опубликовал изображение, на котором с помощью фоторедактора сделал себе табличку «Департамент эффективности государственного управления» (сокращенно D.O.G.E. – это отсылка к криптовалюте, про которую неоднократно шутил Маск).
Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии.