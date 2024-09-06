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В Москве закрылись избирательные участки после первого дня голосования

Ведомости

Московские избирательные участки закрылись после первого дня голосования на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Они работали с 08:00 до 20:00 мск.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что за первый день на участках проголосовали более 1,8 млн человек. Как заявил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, в первый день выборов выявлено не было.

Днем 6 сентября Ковалев сообщил, что в корпус наблюдателей штаба входят 12 680 наблюдателей: 49% из них – москвичи в возрасте от 18 до 35 лет, 26% – от 35 до 50 лет, 25% – старше 50 лет.

Голосование продолжится завтра, 7 сентября и 8 сентября. Участки также будут работать с 08:00 до 20:00.

В единый день голосования (ЕДГ) по всей России проходит около 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей.

В первый день на выборах проголосовали президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель СПЧ Валерий Фадеев, врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк, глава Крыма Сергей Аксенов и др. В этот же день на выборах депутатов Мосгордумы также проголосовали мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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