В Москве закрылись избирательные участки после первого дня голосования

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что за первый день на участках проголосовали более 1,8 млн человек. Как заявил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, в первый день выборов выявлено не было.