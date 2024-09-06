В Москве закрылись избирательные участки после первого дня голосования
Московские избирательные участки закрылись после первого дня голосования на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Они работали с 08:00 до 20:00 мск.
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что за первый день на участках проголосовали более 1,8 млн человек. Как заявил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, в первый день выборов выявлено не было.
Днем 6 сентября Ковалев сообщил, что в корпус наблюдателей штаба входят 12 680 наблюдателей: 49% из них – москвичи в возрасте от 18 до 35 лет, 26% – от 35 до 50 лет, 25% – старше 50 лет.
Голосование продолжится завтра, 7 сентября и 8 сентября. Участки также будут работать с 08:00 до 20:00.
В единый день голосования (ЕДГ) по всей России проходит около 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей.
В первый день на выборах проголосовали президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель СПЧ Валерий Фадеев, врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк, глава Крыма Сергей Аксенов и др. В этот же день на выборах депутатов Мосгордумы также проголосовали мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.