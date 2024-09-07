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Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Калиново в ДНР

Ведомости

Населенный пункт Калиново Донецкой народной республики (ДНР) взят под контроль российских войск, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Населенный пункт был взят в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. В республике российские военные за последние сутки также нанесли поражение нескольким украинским бригадам в районах Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидова, Мемрика и Галицыновки.

ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп противника. По данным Минобороны, ВСУ потеряли на этом направлении до 470 военнослужащих, боевые бронированные машины MaxxPro, боевую машину РСЗО «Град» и другое вооружение и технику.

Кроме того, за последние сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили на Украине цеха по производству компонентов для ракет «Гром-2» и реактивных БПЛА «Паляница», склады с вооружением, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ и инфраструктуру военного аэродрома, говорится в сводке.

6 сентября военное ведомство сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в ДНР. Под контроль российской армии перешли Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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