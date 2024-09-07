Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Калиново в ДНР

Кроме того, за последние сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили на Украине цеха по производству компонентов для ракет «Гром-2» и реактивных БПЛА «Паляница», склады с вооружением, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ и инфраструктуру военного аэродрома, говорится в сводке.