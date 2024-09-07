Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Калиново в ДНР
Населенный пункт Калиново Донецкой народной республики (ДНР) взят под контроль российских войск, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
Населенный пункт был взят в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. В республике российские военные за последние сутки также нанесли поражение нескольким украинским бригадам в районах Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидова, Мемрика и Галицыновки.
ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп противника. По данным Минобороны, ВСУ потеряли на этом направлении до 470 военнослужащих, боевые бронированные машины MaxxPro, боевую машину РСЗО «Град» и другое вооружение и технику.
Кроме того, за последние сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили на Украине цеха по производству компонентов для ракет «Гром-2» и реактивных БПЛА «Паляница», склады с вооружением, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ и инфраструктуру военного аэродрома, говорится в сводке.
6 сентября военное ведомство сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в ДНР. Под контроль российской армии перешли Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка.