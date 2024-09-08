Собянин заявил о победе «Единой России» в 80% округов в Москве
По предварительным данным, выдвинутые от партии «Единая Россия» кандидаты побеждают на выборах в 80% избирательных округов Москвы в ходе выборов в Мосгордуму. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что явка в Москве зафиксирована на высоком уровне в 40%, что в два раза больше, чем в 2019 г. На этих выборах около 1,5 млн москвичей пришли впервые на выборы городского парламента, отметил Собянин.
«Помимо традиционного дистанционного электронного голосования масштабно применялось и электронное голосование на избирательных участках. Единый реестр избирателей позволил исключить повторное голосование», – отметил Собянин, его слова приводит пресс-служба партии.
В целом голосование прошло организованно и без сбоев, добавил мэр. При этом, по его словам, было выявлено около 300 DDoS на систему электронного голосования.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране – порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.
На выборах в Мосгордуму 6 сентября проголосовали президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.