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Собянин заявил о победе «Единой России» в 80% округов в Москве

Ведомости

По предварительным данным, выдвинутые от партии «Единая Россия» кандидаты побеждают на выборах в 80% избирательных округов Москвы в ходе выборов в Мосгордуму. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что явка в Москве зафиксирована на высоком уровне в 40%, что в два раза больше, чем в 2019 г. На этих выборах около 1,5 млн москвичей пришли впервые на выборы городского парламента, отметил Собянин.

«Помимо традиционного дистанционного электронного голосования масштабно применялось и электронное голосование на избирательных участках. Единый реестр избирателей позволил исключить повторное голосование», – отметил Собянин, его слова приводит пресс-служба партии.

В целом голосование прошло организованно и без сбоев, добавил мэр. При этом, по его словам, было выявлено около 300 DDoS на систему электронного голосования.

С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране – порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

На выборах в Мосгордуму 6 сентября проголосовали президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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