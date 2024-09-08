Кандидаты от «Единой России» получили в Мосгордуме 38 мест из 45
По предварительным данным, в столице кандидаты от «Единой России» набрали наибольшее количество голосов более чем в 80% избирательных округов и таким образом получили 38 из 45 мест в Московской городской думе. Об этом во время брифинга сообщил зампредседателя городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
«Явка на выборах в Мосгордуму составила 40,32%. <…> Проголосовали более 3,15 млн человек», – цитирует Реута Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.
По его словам, подавляющее число избирателей – почти 2,7 млн – выбрали онлайн-голосование. На участках терминалами электронного голосования воспользовались свыше 320 000 человек. Более 140 000 человек участвовали в процедуре с помощью бумажных бюллетеней.
Ранее 8 сентября мэр столицы Сергей Собянин заявил, что явка в Москве зафиксирована на высоком уровне (40%), что в два раза больше, чем в 2019 г. В целом голосование прошло организованно и без сбоев, добавил он.
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. В Москве завершилось голосование на выборах депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.