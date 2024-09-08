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Кандидаты от «Единой России» получили в Мосгордуме 38 мест из 45

Ведомости

По предварительным данным, в столице кандидаты от «Единой России» набрали наибольшее количество голосов более чем в 80% избирательных округов и таким образом получили 38 из 45 мест в Московской городской думе. Об этом во время брифинга сообщил зампредседателя городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

«Явка на выборах в Мосгордуму составила 40,32%. <…> Проголосовали более 3,15 млн человек», – цитирует Реута Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

По его словам, подавляющее число избирателей – почти 2,7 млн – выбрали онлайн-голосование. На участках терминалами электронного голосования воспользовались свыше 320 000 человек. Более 140 000 человек участвовали в процедуре с помощью бумажных бюллетеней.

Ранее 8 сентября мэр столицы Сергей Собянин заявил, что явка в Москве зафиксирована на высоком уровне (40%), что в два раза больше, чем в 2019 г. В целом голосование прошло организованно и без сбоев, добавил он.

С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. В Москве завершилось голосование на выборах депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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