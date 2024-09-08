Кандидаты от «Единой России» получили в Мосгордуме 38 мест из 45

С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. В Москве завершилось голосование на выборах депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.