США и Китай впервые поучаствуют в совместных военных учениях
Впервые американские и китайские войска принимают участие в совместных военных учениях под руководством вооруженных сил Бразилии, сообщает South China Morning Post со ссылкой на ВМС Бразилии.
Учениям дано название «Формоза», они традиционно проходят в Бразилии с 1988 г., в этот раз в них задействованы 3000 военнослужащих из нескольких стран. Они продлятся до 17 сентября. Американские и китайские военные участвуют в совместных маневрах впервые с 2016 г., когда КНР присоединилась к организуемым США учениям RIMPAC. Как сообщают бразильские СМИ, в учениях также примут участие войска Аргентины, Италии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Республики Конго, Франции и ЮАР.
9 сентября департамент обороны Швейцарии сообщил о проведении первых совместных летных учений с Италией. Как отмечало швейцарское ведомство, учения пройдут для укрепления оборонительных возможностей армии через международное сотрудничество. Учения названы Sifex, в ходе отработки приемов будут задействованы F/A-18 ВВС Швейцарии и Eurofighter, а также F-35 авиакомпании Aeronautice Militare. В общей сложности 50 членов швейцарской армии едут в Италию.