США и Китай впервые поучаствуют в совместных военных учениях

Учениям дано название «Формоза», они традиционно проходят в Бразилии с 1988 г., в этот раз в них задействованы 3000 военнослужащих из нескольких стран. Они продлятся до 17 сентября. Американские и китайские военные участвуют в совместных маневрах впервые с 2016 г., когда КНР присоединилась к организуемым США учениям RIMPAC. Как сообщают бразильские СМИ, в учениях также примут участие войска Аргентины, Италии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Республики Конго, Франции и ЮАР.