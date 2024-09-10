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США и Китай впервые поучаствуют в совместных военных учениях

Ведомости

Впервые американские и китайские войска принимают участие в совместных военных учениях под руководством вооруженных сил Бразилии, сообщает South China Morning Post со ссылкой на ВМС Бразилии.

Учениям дано название «Формоза», они традиционно проходят в Бразилии с 1988 г., в этот раз в них задействованы 3000 военнослужащих из нескольких стран. Они продлятся до 17 сентября. Американские и китайские военные участвуют в совместных маневрах впервые с 2016 г., когда КНР присоединилась к организуемым США учениям RIMPAC. Как сообщают бразильские СМИ, в учениях также примут участие войска Аргентины, Италии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Республики Конго, Франции и ЮАР.

9 сентября департамент обороны Швейцарии сообщил о проведении первых совместных летных учений с Италией. Как отмечало швейцарское ведомство, учения пройдут для укрепления оборонительных возможностей армии через международное сотрудничество. Учения названы Sifex, в ходе отработки приемов будут задействованы  F/A-18 ВВС Швейцарии и Eurofighter, а также F-35 авиакомпании Aeronautice Militare. В общей сложности 50 членов швейцарской армии едут в Италию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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