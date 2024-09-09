Швейцария и Италия впервые проведут совместные учения ВВС
Швейцария и Италия проведут совместные учения ВВС в итальянской Истране, мероприятия пройдут с 9 по 20 сентября. Об этом сообщает федеральный департамент обороны конфедерации.
Как отмечает швейцарское ведомство, учения пройдут для укрепления оборонительных возможностей армии через международное сотрудничество. Учения названы Sifex, в ходе отработки приемов будут задействованы F/A-18 ВВС Швейцарии и Eurofighter, а также F-35 авиакомпании Aeronautice Militare. В общей сложности 50 членов швейцарской армии едут в Италию.
Подчеркивается, что учения в Италии пройдут впервые для Швейцарии. Они основаны на соглашении 2004 г. между странами о проведении совместных мероприятий в рамках подготовки вооруженных сил. Департамент отмечает, что в самой Швейцарии подобные учения проводить затруднительно. Среди причин называют наличие небольших учебных помещений, плотное гражданское воздушное движение над Швейцарией и высокую плотность населения.
21 августа федсовет Швейцарии одобрил участие страны в двух проектах постоянного структурированного сотрудничества Евросоюза (PESCO). В частности, в проектах «Военная мобильность» и «Кибер-диапазоны». Федсовет добавил, что постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) было начато в 2017 г. Советом Европейского союза для совместного дальнейшего развития оборонного потенциала и реализации проектов в области вооружения и их совместимости. Сегодня 26 из 27 государств – членов ЕС участвуют в более чем 60 проектах PESCO.