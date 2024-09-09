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Швейцария и Италия впервые проведут совместные учения ВВС

Ведомости

Швейцария и Италия проведут совместные учения ВВС в итальянской Истране, мероприятия пройдут с 9 по 20 сентября. Об этом сообщает федеральный департамент обороны конфедерации.

Как отмечает швейцарское ведомство, учения пройдут для укрепления оборонительных возможностей армии через международное сотрудничество. Учения названы Sifex, в ходе отработки приемов будут задействованы  F/A-18 ВВС Швейцарии и Eurofighter, а также F-35 авиакомпании Aeronautice Militare. В общей сложности 50 членов швейцарской армии едут в Италию.

Подчеркивается, что учения в Италии пройдут впервые для Швейцарии. Они основаны на соглашении 2004 г. между странами о проведении совместных мероприятий в рамках подготовки вооруженных сил. Департамент отмечает, что в самой Швейцарии подобные учения проводить затруднительно. Среди причин называют наличие небольших учебных помещений, плотное гражданское воздушное движение над Швейцарией и высокую плотность населения.

21 августа федсовет Швейцарии одобрил участие страны в двух проектах постоянного структурированного сотрудничества Евросоюза (PESCO). В частности, в проектах «Военная мобильность» и «Кибер-диапазоны». Федсовет добавил, что постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) было начато в 2017 г. Советом Европейского союза для совместного дальнейшего развития оборонного потенциала и реализации проектов в области вооружения и их совместимости. Сегодня 26 из 27 государств – членов ЕС участвуют в более чем 60 проектах PESCO.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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