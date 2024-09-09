Швейцария и Италия впервые проведут совместные учения ВВС

21 августа федсовет Швейцарии одобрил участие страны в двух проектах постоянного структурированного сотрудничества Евросоюза (PESCO). В частности, в проектах «Военная мобильность» и «Кибер-диапазоны». Федсовет добавил, что постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) было начато в 2017 г. Советом Европейского союза для совместного дальнейшего развития оборонного потенциала и реализации проектов в области вооружения и их совместимости. Сегодня 26 из 27 государств – членов ЕС участвуют в более чем 60 проектах PESCO.