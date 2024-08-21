Федсовет Швейцарии одобрил участие в двух стратегических проектах ЕС

Проект «Кибер-диапазонов» направлен на улучшение международного сотрудничества в вопросах киберзащиты. «Кибер-диапозоны» – среда моделирования угроз, аналог цифровых полигонов. Работа в рамках данного направления должна быть связана между странами-членами проекта, чтобы создать более реалистичную модель кибер-атаки. Как отмечает федеральный совет, слияние также способствует развитию исследований и разработок в области кибербезопасности. В настоящее время в проекте участвуют Эстония, Бельгия, Болгария, Финляндия, Франция, Италия, Люксембург и Австрия.