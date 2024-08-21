Федсовет Швейцарии одобрил участие в двух стратегических проектах ЕС
Федеральный совет Швейцарии одобрил участие страны в двух проектах постоянного структурированного сотрудничества Евросоюза (PESCO). В частности, в проекте «Военной мобильности» и «Кибер-диапазонов», следует из сообщения федсовета.
Так, проект «Военной мобильности» направлен на упрощение транспортировки военных на европейской территории благодаря стандартизированным административным процедурам. Участие в проекте позволит ускорить процесс переброски и формирования военного контингента на европейской территории. 25 государств-членов ЕС участвуют в этом проекте, координируемом Нидерландами. Канада, Норвегия и США участвуют в качестве третьих стран.
Проект «Кибер-диапазонов» направлен на улучшение международного сотрудничества в вопросах киберзащиты. «Кибер-диапозоны» – среда моделирования угроз, аналог цифровых полигонов. Работа в рамках данного направления должна быть связана между странами-членами проекта, чтобы создать более реалистичную модель кибер-атаки. Как отмечает федеральный совет, слияние также способствует развитию исследований и разработок в области кибербезопасности. В настоящее время в проекте участвуют Эстония, Бельгия, Болгария, Финляндия, Франция, Италия, Люксембург и Австрия.
Отмечается, что Швейцария будет участвовать в проекте через свою систему Cyber Training Range, что даст специалистам более разнообразную виртуальную среду обучения.
Федсовет добавил, что постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) было начато в 2017 г. Советом Европейского Союза для совместного дальнейшего развития оборонного потенциала и реализации проектов в области вооружения и их совместимости. Сегодня 26 из 27 государств-членов ЕС участвуют в более чем 60 проектах PESCO.
21 августа Швейцария заявила, что присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России. В сообщении швейцарского правительства говорится, что принятые меры уточняют запрет в отношении российских алмазов. Федеральный совет также продлил сроки выдачи разрешений на вывод инвестиций из России для того, чтобы швейцарские компании смогли законно прекратить свою деятельность в РФ.