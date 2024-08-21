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Федсовет Швейцарии одобрил участие в двух стратегических проектах ЕС

Ведомости

Федеральный совет Швейцарии одобрил участие страны в двух проектах постоянного структурированного сотрудничества Евросоюза (PESCO). В частности, в проекте «Военной мобильности» и «Кибер-диапазонов», следует из сообщения федсовета.

Так, проект «Военной мобильности» направлен на упрощение транспортировки военных на европейской территории благодаря стандартизированным административным процедурам. Участие в проекте позволит ускорить процесс переброски и формирования военного контингента на европейской территории. 25 государств-членов ЕС участвуют в этом проекте, координируемом Нидерландами. Канада, Норвегия и США участвуют в качестве третьих стран.

Проект «Кибер-диапазонов» направлен на улучшение международного сотрудничества в вопросах киберзащиты. «Кибер-диапозоны» – среда моделирования угроз, аналог цифровых полигонов. Работа в рамках данного направления должна быть связана между странами-членами проекта, чтобы создать более реалистичную модель кибер-атаки. Как отмечает федеральный совет, слияние также способствует развитию исследований и разработок в области кибербезопасности. В настоящее время в проекте участвуют Эстония, Бельгия, Болгария, Финляндия, Франция, Италия, Люксембург и Австрия.

Отмечается, что Швейцария будет участвовать в проекте через свою систему Cyber Training Range, что даст специалистам более разнообразную виртуальную среду обучения.

Федсовет добавил, что постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) было начато в 2017 г. Советом Европейского Союза для совместного дальнейшего развития оборонного потенциала и реализации проектов в области вооружения и их совместимости. Сегодня 26 из 27 государств-членов ЕС участвуют в более чем 60 проектах PESCO.

21 августа Швейцария заявила, что присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России. В сообщении швейцарского правительства говорится, что принятые меры уточняют запрет в отношении российских алмазов. Федеральный совет также продлил сроки выдачи разрешений на вывод инвестиций из России для того, чтобы швейцарские компании смогли законно прекратить свою деятельность в РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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