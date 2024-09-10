Крылатые ракеты «Оникс», «Уран» и «Калибр» запустили на учениях «Океан-2024»

Президент России Владимир Путин заявил, что эти учения станут самыми масштабными за последние 30 лет. Глава государства отметил, что в ходе активной фазы учений, которая стартует 10 сентября, будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым, задачи.