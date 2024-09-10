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Крылатые ракеты «Оникс», «Уран» и «Калибр» запустили на учениях «Океан-2024»

Ведомости

В ходе учений «Океан-2024» моряки Тихоокеанского и Северного флотов запустили крылатые ракеты «Оникс», «Уран» и «Калибр». Об этом сообщили в Минобороны.

«Оникс» и «Уран» были запущены с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», а «Калибр» – с фрегата «Адмирал Головко».

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Участие в маневрах принимают свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации, более 90 000 военных.

Президент России Владимир Путин заявил, что эти учения станут самыми масштабными за последние 30 лет. Глава государства отметил, что в ходе активной фазы учений, которая стартует 10 сентября, будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым, задачи.

К учениям привлекаются силы Военно-морского флота, части дальней и военно-транспортной авиации. Кроме того, в отработке практических действий участвуют корабли и авиация Китая. Наблюдателями являются представители 15 государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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