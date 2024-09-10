Крылатые ракеты «Оникс», «Уран» и «Калибр» запустили на учениях «Океан-2024»
В ходе учений «Океан-2024» моряки Тихоокеанского и Северного флотов запустили крылатые ракеты «Оникс», «Уран» и «Калибр». Об этом сообщили в Минобороны.
«Оникс» и «Уран» были запущены с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», а «Калибр» – с фрегата «Адмирал Головко».
Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Участие в маневрах принимают свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации, более 90 000 военных.
Президент России Владимир Путин заявил, что эти учения станут самыми масштабными за последние 30 лет. Глава государства отметил, что в ходе активной фазы учений, которая стартует 10 сентября, будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым, задачи.
К учениям привлекаются силы Военно-морского флота, части дальней и военно-транспортной авиации. Кроме того, в отработке практических действий участвуют корабли и авиация Китая. Наблюдателями являются представители 15 государств.