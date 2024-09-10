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Путин: учения «Океан-2024» станут самыми масштабными за 30 лет

Военные тренировки пройдут в акваториях пяти морей
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» станут самыми масштабными за последние 30 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая участие в начале активной фазы военной подготовки в режиме телемоста.

Глава государства отметил, что в ходе активной фазы учений, которая стартует 10 сентября, будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи.

«Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океана, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей», – сказал президент.

Путин добавил, что к учениям привлекаются силы Военно-морского флота, части дальней и военно-транспортной авиации. Кроме того, в отработке практических действий участвуют корабли и авиация Китая. Наблюдателями являются представители 15 государств.

Целью учений президент назвал детальную проверку ключевых моментов боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и воздушно-космических сил, определение слаженности их действий. По словам Путина, будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия и других современных образцов вооружения, в частности, с учетом опыта, приобретенного в ходе спецоперации.

«Особое внимание уделяем укреплению военного сотрудничества с дружественными нам государствами. Сегодня в условиях роста геополитической напряженности в мире это особенно важно. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране», – подчеркнул президент.

Глава государства также упомянул о наращивании США и их «сателлитами» военного присутствия у западных рубежей России, в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, американские власти провоцируют гонку вооружений, «не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников».

Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а Вооруженные силы РФ – надежно защитить суверенитет и национальные интересы страны, отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, включая океанскую и морскую зону, подчеркнул президент. Он добавил, что ключевую роль здесь играет Военно-морской флот.

Участие в совещании приняли министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев, командующий Каспийской флотилией Олег Зверев, командир оперативного командования в Средиземном море Дмитрий Добрынин, а также командующие Тихоокеанским, Северным, Балтийским флотами.

Белоусов доложил, что на учениях отработают задачи отражения агрессии вероятного противника с океанских направлений, борьбы с безэкипажными катерами, БПЛА, а также обороны пунктов базирования Военно-морского флота, ведение морских десантных действий и конвоирование транспортов с учетом опыта спецоперации.

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Участие в маневрах принимают свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации, более 90 000 военных.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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