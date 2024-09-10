Путин: учения «Океан-2024» станут самыми масштабными за 30 лет

«Особое внимание уделяем укреплению военного сотрудничества с дружественными нам государствами. Сегодня в условиях роста геополитической напряженности в мире это особенно важно. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране», – подчеркнул президент.