Путин: учения «Океан-2024» станут самыми масштабными за 30 лет

Путин: учения «Океан-2024» станут самыми масштабными за 30 летВоенные тренировки пройдут в акваториях пяти морей
Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» станут самыми масштабными за последние 30 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая участие в начале активной фазы военной подготовки в режиме телемоста.
Глава государства отметил, что в ходе активной фазы учений, которая стартует 10 сентября, будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи.
«Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океана, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей», – сказал президент.
Путин добавил, что к учениям привлекаются силы Военно-морского флота, части дальней и военно-транспортной авиации. Кроме того, в отработке практических действий участвуют корабли и авиация Китая. Наблюдателями являются представители 15 государств.
Целью учений президент назвал детальную проверку ключевых моментов боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и воздушно-космических сил, определение слаженности их действий. По словам Путина, будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия и других современных образцов вооружения, в частности, с учетом опыта, приобретенного в ходе спецоперации.
«Особое внимание уделяем укреплению военного сотрудничества с дружественными нам государствами. Сегодня в условиях роста геополитической напряженности в мире это особенно важно. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране», – подчеркнул президент.
Глава государства также упомянул о наращивании США и их «сателлитами» военного присутствия у западных рубежей России, в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, американские власти провоцируют гонку вооружений, «не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников».
Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а Вооруженные силы РФ – надежно защитить суверенитет и национальные интересы страны, отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, включая океанскую и морскую зону, подчеркнул президент. Он добавил, что ключевую роль здесь играет Военно-морской флот.
Участие в совещании приняли министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев, командующий Каспийской флотилией Олег Зверев, командир оперативного командования в Средиземном море Дмитрий Добрынин, а также командующие Тихоокеанским, Северным, Балтийским флотами.
Белоусов доложил, что на учениях отработают задачи отражения агрессии вероятного противника с океанских направлений, борьбы с безэкипажными катерами, БПЛА, а также обороны пунктов базирования Военно-морского флота, ведение морских десантных действий и конвоирование транспортов с учетом опыта спецоперации.
Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Участие в маневрах принимают свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации, более 90 000 военных.