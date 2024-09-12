FT: Испания не одобрила продажу Talgo из-за ее роли в восстановлении Украины

Правительство Испании заблокировало сделку о продаже производителя поездов Talgo венгерскому консорциуму Ganz Mavag Europe из-за опасений, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана получит доступ к технологиям, которые могут быть полезны для восстановления Украины. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.