FT: Испания не одобрила продажу Talgo из-за ее роли в восстановлении Украины
Правительство Испании заблокировало сделку о продаже производителя поездов Talgo венгерскому консорциуму Ganz Mavag Europe из-за опасений, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана получит доступ к технологиям, которые могут быть полезны для восстановления Украины. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
Высокопоставленный представитель правительства Испании сообщил, что такое решение было принято, поскольку компания могла бы помочь укрепить железнодорожные связи Украины с Евросоюзом. Ширина железнодорожных путей в стране составляет 1520 мм согласно советским нормам, но стандартом для европейских рельсов является 1435 мм. По словам источника газеты, Talgo могла бы помочь Украине преодолеть это препятствие.
«Это сотрудничество с Украиной – одна из важнейших составляющих процесса восстановления страны и ее интеграции в Европу», – подчеркнул чиновник.
Talgo – единственный производитель испанских высокоскоростных поездов и поездов дальнего следования, поэтому он рассматривается руководством страны как стратегическая компания. Венгерскому консорциуму не одобрены прямые иностранные инвестиции в Talgo. Решение о блокировке сделки по поглощению испанского производителя пояснялось соображениями защиты стратегических интересов страны.
Le Figaro отмечала, что нежелание Испании разрешить выкуп Talgo обусловлено, вероятно, близостью Ganz Mavag Europe к Орбану, которого на Западе считают главным союзником Москвы в Евросоюзе.