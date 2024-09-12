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FT: Испания не одобрила продажу Talgo из-за ее роли в восстановлении Украины

Ведомости

Правительство Испании заблокировало сделку о продаже производителя поездов Talgo венгерскому консорциуму Ganz Mavag Europe из-за опасений, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана получит доступ к технологиям, которые могут быть полезны для восстановления Украины. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Высокопоставленный представитель правительства Испании сообщил, что такое решение было принято, поскольку компания могла бы помочь укрепить железнодорожные связи Украины с Евросоюзом. Ширина железнодорожных путей в стране составляет 1520 мм согласно советским нормам, но стандартом для европейских рельсов является 1435 мм. По словам источника газеты, Talgo могла бы помочь Украине преодолеть это препятствие.

«Это сотрудничество с Украиной – одна из важнейших составляющих процесса восстановления страны и ее интеграции в Европу», – подчеркнул чиновник.

27 августа правительство Испании выступило против предложения Ganz Mavag Europe о поглощении Talgo.

Talgo – единственный производитель испанских высокоскоростных поездов и поездов дальнего следования, поэтому он рассматривается руководством страны как стратегическая компания. Венгерскому консорциуму не одобрены прямые иностранные инвестиции в Talgo. Решение о блокировке сделки по поглощению испанского производителя пояснялось соображениями защиты стратегических интересов страны.

Le Figaro отмечала, что нежелание Испании разрешить выкуп Talgo обусловлено, вероятно, близостью Ganz Mavag Europe к Орбану, которого на Западе считают главным союзником Москвы в Евросоюзе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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