Франция осудила вынесенный в Азербайджане приговор французу

Радиостанция также сообщила, что за несколько дней до вынесения приговора МИД Франции рекомендовал своим гражданам, в том числе имеющим двойное гражданство, воздержаться от поездок в Азербайджан, «за исключением случаев, когда на то есть веские причины». В Баку такой призыв связали с намерением Франции еще больше обострить отношения, которые испортились на фоне взаимных обвинений: Баку обвиняет Париж в военной помощи Армении, а Париж Баку – в поддержке сепаратистов на французских территориях.