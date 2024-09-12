Франция осудила вынесенный в Азербайджане приговор французу
МИД Франции осудил приговор азербайджанского суда французу Тео Клеру, которого осудили на три года за граффити у метро. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИДа.
Суд расценил граффити, не имевшие политического характера, как «хулиганство», повлекшее за собой тяжкие последствия – «повреждение чужого имущества». Клер был приговорен к трем годам лишения свободы. Двое других фигурантов были оштрафованы на сумму 6800 манатов (около 3500 евро). Cуд вынес приговор 10 сентября. 11 сентября французская новостная радиостанция RFI писала, что приговор в отношении гражданина Франции был вынесен на фоне растущей напряженности в отношениях между Баку и Парижем.
Радиостанция также сообщила, что за несколько дней до вынесения приговора МИД Франции рекомендовал своим гражданам, в том числе имеющим двойное гражданство, воздержаться от поездок в Азербайджан, «за исключением случаев, когда на то есть веские причины». В Баку такой призыв связали с намерением Франции еще больше обострить отношения, которые испортились на фоне взаимных обвинений: Баку обвиняет Париж в военной помощи Армении, а Париж Баку – в поддержке сепаратистов на французских территориях.