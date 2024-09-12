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Франция осудила вынесенный в Азербайджане приговор французу

Ведомости

МИД Франции осудил приговор азербайджанского суда французу Тео Клеру, которого осудили на три года за граффити у метро. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИДа.

Суд расценил граффити, не имевшие политического характера, как «хулиганство», повлекшее за собой тяжкие последствия – «повреждение чужого имущества». Клер был приговорен к трем годам лишения свободы. Двое других фигурантов были оштрафованы на сумму 6800 манатов (около 3500 евро). Cуд вынес приговор 10 сентября. 11 сентября французская новостная радиостанция RFI писала, что приговор в отношении гражданина Франции был вынесен на фоне растущей напряженности в отношениях между Баку и Парижем.

Радиостанция также сообщила, что за несколько дней до вынесения приговора МИД Франции рекомендовал своим гражданам, в том числе имеющим двойное гражданство, воздержаться от поездок в Азербайджан, «за исключением случаев, когда на то есть веские причины». В Баку такой призыв связали с намерением Франции еще больше обострить отношения, которые испортились на фоне взаимных обвинений: Баку обвиняет Париж в военной помощи Армении, а Париж Баку – в поддержке сепаратистов на французских территориях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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