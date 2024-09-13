В Кремле заявили о разногласиях между Россией и Турцией по теме Крыма
Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке возвращения Крыма в состав Украины.
«Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения. Мы вместе с тем не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения», – отметил Песков.
Он выразил надежду, что со временем это позволит Турции лучше понять позицию российской стороны и согласиться с ее доводами. Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией, уточнил пресс-секретарь главы государства. США оказывают давление на Турцию, запугивая страну последствиями для экономики. При этом Турция продолжает руководствоваться только собственными интересами, в том числе развивает сотрудничество с Россией.
11 сентября Эрдоган на 4-м саммите лидеров Крымской платформы заявил, что поддерживает тезис о территориальной целостности Украины, и выступил за возвращение Крыма в состав Украины. Он выразил надежду, что конфликт на Украине завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости» страны.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.