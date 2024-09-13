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В Кремле заявили о разногласиях между Россией и Турцией по теме Крыма

Ведомости

Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке возвращения Крыма в состав Украины.

«Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения. Мы вместе с тем не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения», – отметил Песков.

Он выразил надежду, что со временем это позволит Турции лучше понять позицию российской стороны и согласиться с ее доводами. Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией, уточнил пресс-секретарь главы государства. США оказывают давление на Турцию, запугивая страну последствиями для экономики. При этом Турция продолжает руководствоваться только собственными интересами, в том числе развивает сотрудничество с Россией.

11 сентября Эрдоган на 4-м саммите лидеров Крымской платформы заявил, что поддерживает тезис о территориальной целостности Украины, и выступил за возвращение Крыма в состав Украины. Он выразил надежду, что конфликт на Украине завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости» страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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