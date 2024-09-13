В Кремле заявили о разногласиях между Россией и Турцией по теме Крыма

Он выразил надежду, что со временем это позволит Турции лучше понять позицию российской стороны и согласиться с ее доводами. Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией, уточнил пресс-секретарь главы государства. США оказывают давление на Турцию, запугивая страну последствиями для экономики. При этом Турция продолжает руководствоваться только собственными интересами, в том числе развивает сотрудничество с Россией.