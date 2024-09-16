США ввели санкции против четырех граждан Грузии
Министерство финансов США в понедельник ввело санкции против двух правительственных чиновников Грузии и двух членов пророссийского ультраправого движения, которые, якобы, были причастны к насильственным подавлениям протестов. Об этом сообщает агентство Reuters.
В заявлении Минфина говорится, что финансовые санкции направлены против начальника департамента специальных операций Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури, которые руководили силами безопасности, подавлявшими весенние протесты. Также под санкции попали основатель медиакомпании Alt-Info Константин Моргошия и связанный с ним «медиаперсонаж» Зураб Махарадзе. Их обвиняют в распространении дезинформации, разжигании ненависти и угроз.
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на протесты в стране. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 836 000 руб.).
18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал документ. Ряд американских и европейских политиков выступили против закона, по их мнению, он может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. Зурабишвили придерживается позиции, что закон «антинационален и не соответствует конституции».