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США ввели санкции против четырех граждан Грузии

Ведомости

Министерство финансов США в понедельник ввело санкции против двух правительственных чиновников Грузии и двух членов пророссийского ультраправого движения, которые, якобы, были причастны к насильственным подавлениям протестов. Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении Минфина говорится, что финансовые санкции направлены против начальника департамента специальных операций Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури, которые руководили силами безопасности, подавлявшими весенние протесты. Также под санкции попали основатель медиакомпании Alt-Info Константин Моргошия и связанный с ним «медиаперсонаж» Зураб Махарадзе. Их обвиняют в распространении дезинформации, разжигании ненависти и угроз.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на протесты в стране. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 836 000 руб.).

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал документ. Ряд американских и европейских политиков выступили против закона, по их мнению, он может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. Зурабишвили придерживается позиции, что закон «антинационален и не соответствует конституции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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