США ввели санкции против четырех граждан Грузии

В заявлении Минфина говорится, что финансовые санкции направлены против начальника департамента специальных операций Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури, которые руководили силами безопасности, подавлявшими весенние протесты. Также под санкции попали основатель медиакомпании Alt-Info Константин Моргошия и связанный с ним «медиаперсонаж» Зураб Махарадзе. Их обвиняют в распространении дезинформации, разжигании ненависти и угроз.