Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Тогда глава государства заявил, что укрепление экономики необходимо для успешного завершения спецоперации. Он также обратил внимание на опережающую динамику рынка банковского кредитования, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, и призвал правительство и ЦБ повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции.