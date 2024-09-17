Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин 17 сентября проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня в течение пары часов мы ожидаем, что президент проведет совещание по экономическим вопросам – одно из серии регулярных совещаний по экономическим вопросам», – сказал он.
На встрече будет присутствовать весь экономический блок, а также руководство правительства, Центробанка и представители администрации президента. Совещание пройдет в режиме видеоконференции.
В прошлый раз Путин проводил совещание по экономическим вопросам 26 августа. В нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, зампредседателя кабмина Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и др.
Тогда глава государства заявил, что укрепление экономики необходимо для успешного завершения спецоперации. Он также обратил внимание на опережающую динамику рынка банковского кредитования, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, и призвал правительство и ЦБ повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции.