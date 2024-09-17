Шор назвал «плевком в лицо» сокращение в РФ участков на выборах главы Молдавии

«Это очередной плевок в лицо гражданам Молдовы, которые находятся здесь, потому что в России находится не меньше граждан [Молдавии], чем в Европе, но количество участков разнится в разы. Но сегодня больше нет правил», – сказал он на открытии продуктового магазина «Евразия» в Москве (цитата по ТАСС).