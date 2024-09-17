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Шор назвал «плевком в лицо» сокращение в РФ участков на выборах главы Молдавии

Ведомости

Решение Центризбиркома Молдавии сократить в России количество  участков на выборах президента республики является плевком в лицо молдавским гражданам, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

«Это очередной плевок в лицо гражданам Молдовы, которые находятся здесь, потому что в России находится не меньше граждан [Молдавии], чем в Европе, но количество участков разнится в разы. Но сегодня больше нет правил», – сказал он на открытии продуктового магазина «Евразия» в Москве (цитата по ТАСС).

Шор допустил, что это «не последний беспредел, который мы увидим».

Центризбирком Молдавии 15 сентября сообщил, что принял решение организовать 234 избирательных участка за рубежом для проведения конституционного референдума и выборов на должность президента Республики Молдовы. Референдум по евроинтеграции и выборы президента пройдут в один день, 20 октября.

Число избирательных участков в России было решено сократить до пяти. По данным «Sputnik Молдова», в 2020 г. во время выборов президента республики в РФ открыли 17 участков.

В сентябре кандидатура действующей главы Молдавии Майи Санду была зарегистрирована для участия в выборах президента республики. В конце августа ЦИК Молдавии аннулировал регистрацию группы по сбору подписей в поддержку экс-премьера Василия Тарлева на выборах президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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