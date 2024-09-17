Шор назвал «плевком в лицо» сокращение в РФ участков на выборах главы Молдавии
Решение Центризбиркома Молдавии сократить в России количество участков на выборах президента республики является плевком в лицо молдавским гражданам, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
«Это очередной плевок в лицо гражданам Молдовы, которые находятся здесь, потому что в России находится не меньше граждан [Молдавии], чем в Европе, но количество участков разнится в разы. Но сегодня больше нет правил», – сказал он на открытии продуктового магазина «Евразия» в Москве (цитата по ТАСС).
Шор допустил, что это «не последний беспредел, который мы увидим».
Центризбирком Молдавии 15 сентября сообщил, что принял решение организовать 234 избирательных участка за рубежом для проведения конституционного референдума и выборов на должность президента Республики Молдовы. Референдум по евроинтеграции и выборы президента пройдут в один день, 20 октября.
Число избирательных участков в России было решено сократить до пяти. По данным «Sputnik Молдова», в 2020 г. во время выборов президента республики в РФ открыли 17 участков.
В сентябре кандидатура действующей главы Молдавии Майи Санду была зарегистрирована для участия в выборах президента республики. В конце августа ЦИК Молдавии аннулировал регистрацию группы по сбору подписей в поддержку экс-премьера Василия Тарлева на выборах президента.