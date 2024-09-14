ЦИК Молдавии не разрешил партии «Шанс» участвовать в референдуме
Центризбирком (ЦИК) Молдавии отклонил запрос оппозиционной партии «Шанс» о регистрации в качестве конкурента на референдуме по интеграции республики в Евросоюз, передает «Sputnik Молдова» со ссылкой на молдавский избирком.
ЦИК 7 сентября утвердил заявку партии «Шанс», которая планировала участвовать в референдуме с вариантом «нет», напоминает агентство. При этом в середине августа суд в республике принял решение ограничить деятельность партии «Шанс» сроком на три месяца. После этого дело находилось на рассмотрении Бельцкого апелляционного суда.
ЦИК на фоне этих событий предупреждал, что может отменить решение по участию партии в референдуме. По данным агентства, 11 сентября решение об ограничении деятельности «Шанса» поддержала апелляционная палата Бельц.
В августе апелляционная палата Кишинева подтвердила запрет на участие в выборах и референдуме оппозиционному блоку «Победа», который выдвинул депутата парламента Василия Болю в качестве кандидата в президенты республики.
В сентябре кандидатура действующей главы Молдавии Майи Санду была зарегистрирована для участия в выборах президента республики, которые состоятся 20 октября. Еврореферендум запланирован на этот же день. ЦИК ранее сообщал, что политические партии должны подать заявление об участии в процедуре с 21 августа и не позднее, чем за 30 дней до дня референдума. К заявлению необходимо приложить протокол заседания уполномоченного органа об участии в республиканском референдуме и документ о позиции по вопросу вступления Молдавии в ЕС.