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ЦИК Молдавии не разрешил партии «Шанс» участвовать в референдуме

Ведомости

Центризбирком (ЦИК) Молдавии отклонил запрос оппозиционной партии «Шанс» о регистрации в качестве конкурента на референдуме по интеграции республики в Евросоюз, передает «Sputnik Молдова» со ссылкой на молдавский избирком.

ЦИК 7 сентября утвердил заявку партии «Шанс», которая планировала участвовать в референдуме с вариантом «нет», напоминает агентство. При этом в середине августа суд в республике принял решение ограничить деятельность партии «Шанс» сроком на три месяца. После этого дело находилось на рассмотрении Бельцкого апелляционного суда. 

ЦИК на фоне этих событий предупреждал, что может отменить решение по участию партии в референдуме. По данным агентства, 11 сентября решение об ограничении деятельности «Шанса» поддержала апелляционная палата Бельц.

В августе апелляционная палата Кишинева подтвердила запрет на участие в выборах и референдуме оппозиционному блоку «Победа», который выдвинул депутата парламента Василия Болю в качестве кандидата в президенты республики. 

В сентябре кандидатура действующей главы Молдавии Майи Санду была зарегистрирована для участия в выборах президента республики, которые состоятся 20 октября. Еврореферендум запланирован на этот же день. ЦИК ранее сообщал, что политические партии должны подать заявление об участии в процедуре с 21 августа и не позднее, чем за 30 дней до дня референдума. К заявлению необходимо приложить протокол заседания уполномоченного органа об участии в республиканском референдуме и документ о позиции по вопросу вступления Молдавии в ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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