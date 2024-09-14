ЦИК Молдавии не разрешил партии «Шанс» участвовать в референдуме

В сентябре кандидатура действующей главы Молдавии Майи Санду была зарегистрирована для участия в выборах президента республики, которые состоятся 20 октября. Еврореферендум запланирован на этот же день. ЦИК ранее сообщал, что политические партии должны подать заявление об участии в процедуре с 21 августа и не позднее, чем за 30 дней до дня референдума. К заявлению необходимо приложить протокол заседания уполномоченного органа об участии в республиканском референдуме и документ о позиции по вопросу вступления Молдавии в ЕС.