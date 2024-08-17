Молдавия запретила агитацию и бойкот на референдуме без регистрации в ЦИК
Политические партии и блоки Молдавии не смогут заниматься агитацией в поддержку или против референдума по вопросу вступления республики в Евросоюз, если не зарегистрируются в центральной избирательной комиссии (ЦИК) в качестве участников референдума. Об этом говорится на сайте ЦИК.
«Субъекты, не зарегистрировавшиеся в качестве участников референдума, не могут осуществлять предвыборную агитационную деятельность в поддержку или против референдума, а также пропаганду неучастия в референдуме (бойкот референдума). Любые действия в этом отношении считаются незаконными», – отмечается в пресс-релизе.
Референдум о евроинтеграции пройдет в Молдавии 20 октября. Политические партии должны подать заявление об участии в процедуре с 21 августа и не позднее, чем за 30 дней до дня референдума. К заявлению необходимо приложить протокол заседания уполномоченного органа об участии в республиканском референдуме и документ о позиции по вопросу вступления Молдавии в ЕС.
20 октября в республике также пройдут выборы. 2 августа стало известно, что блок «Победа» выдвинул депутата парламента Василия Болю в качестве кандидата в президенты страны. Спустя несколько дней лидер «Победы» Илан Шор заявил, что власти Молдавии пытаются помешать блоку принять участие в выборах и референдуме о евроинтеграции. В начале августа ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» об участии в выборах и референдуме.
ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. президент Майя Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в ЕС. Тогда же Санду поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г. В апреле 2024 г. президент страны сообщила, что референдум может пройти 20 октября.