Молдавия запретила агитацию и бойкот на референдуме без регистрации в ЦИК

ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. президент Майя Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в ЕС. Тогда же Санду поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г. В апреле 2024 г. президент страны сообщила, что референдум может пройти 20 октября.