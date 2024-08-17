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Молдавия запретила агитацию и бойкот на референдуме без регистрации в ЦИК

Ведомости

Политические партии и блоки Молдавии не смогут заниматься агитацией в поддержку или против референдума по вопросу вступления республики в Евросоюз, если не зарегистрируются в центральной избирательной комиссии (ЦИК) в качестве участников референдума. Об этом говорится на сайте ЦИК.

«Субъекты, не зарегистрировавшиеся в качестве участников референдума, не могут осуществлять предвыборную агитационную деятельность в поддержку или против референдума, а также пропаганду неучастия в референдуме (бойкот референдума). Любые действия в этом отношении считаются незаконными», – отмечается в пресс-релизе.

Референдум о евроинтеграции пройдет в Молдавии 20 октября. Политические партии должны подать заявление об участии в процедуре с 21 августа и не позднее, чем за 30 дней до дня референдума. К заявлению необходимо приложить протокол заседания уполномоченного органа об участии в республиканском референдуме и документ о позиции по вопросу вступления Молдавии в ЕС.

20 октября в республике также пройдут выборы. 2 августа стало известно, что блок «Победа» выдвинул депутата парламента Василия Болю в качестве кандидата в президенты страны. Спустя несколько дней лидер «Победы» Илан Шор заявил, что власти Молдавии пытаются помешать блоку принять участие в выборах и референдуме о евроинтеграции. В начале августа ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» об участии в выборах и референдуме.

ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. президент Майя Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в ЕС. Тогда же Санду поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г. В апреле 2024 г. президент страны сообщила, что референдум может пройти 20 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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