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Путин указал на важность укрепления производственного суверенитета России

Ведомости

Россия укрепляет производственный и кадровый суверенитет. В этих условиях особенно важны передовые разработки. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, которую зачитал участникам финала чемпионата высоких технологий министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Ваш турнир – важный, востребованный проект. Он объединяет одаренную молодежь, привлекает ее к решению серьезных технических и инженерных задач, открывает широкое поле возможностей для применения талантов и творческих сил, способствует популяризации профессий, которые связаны с высокими технологиями и особенно востребованы сегодня, когда Россия укрепляет свой производственный и кадровый суверенитет», – сказано в телеграмме (цитата по ТАСС).

Глава государства заметил, что в финальную часть состязаний прошли свыше 3000 студентов профильных колледжей и школьников из России и других стран. Он выразил надежду, что чемпионат войдет в календарь наиболее ярких молодежных мероприятий и послужит продвижению передовых компетенций и технологий.

В июне Путин призвал укреплять финансовый, технологический и кадровый суверенитет России. Результатом развития такой модели экономики в том числе должно стать снижение уровня импорта – до 17% ВВП к 2030 г., отмечал российский лидер.

По данным руководителя Роструда Михаила Иванкова, уровень предлагаемых в промышленно-производственном секторе зарплат к 2024 г. вырос на 307% по сравнению с уровнем 2018 г.

Больше года на каждой конференции по кадрам рекрутеры и работодатели сообщают, что промышленные предприятия вынуждены поднимать зарплаты, чтобы справиться с острым кадровым дефицитом. В середине 2023 г. опрос Института экономической политики имени Гайдара показывал, что кадров в России не хватает 42% предприятий. Центробанк также сообщил о о кадровом дефиците на 60% производств. Регулятор выяснил также, что проблемы с наймом испытывают 80% предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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