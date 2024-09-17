Путин указал на важность укрепления производственного суверенитета России

Больше года на каждой конференции по кадрам рекрутеры и работодатели сообщают, что промышленные предприятия вынуждены поднимать зарплаты, чтобы справиться с острым кадровым дефицитом. В середине 2023 г. опрос Института экономической политики имени Гайдара показывал, что кадров в России не хватает 42% предприятий. Центробанк также сообщил о о кадровом дефиците на 60% производств. Регулятор выяснил также, что проблемы с наймом испытывают 80% предприятий.