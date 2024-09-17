Путин указал на важность укрепления производственного суверенитета России
Россия укрепляет производственный и кадровый суверенитет. В этих условиях особенно важны передовые разработки. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, которую зачитал участникам финала чемпионата высоких технологий министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Ваш турнир – важный, востребованный проект. Он объединяет одаренную молодежь, привлекает ее к решению серьезных технических и инженерных задач, открывает широкое поле возможностей для применения талантов и творческих сил, способствует популяризации профессий, которые связаны с высокими технологиями и особенно востребованы сегодня, когда Россия укрепляет свой производственный и кадровый суверенитет», – сказано в телеграмме (цитата по ТАСС).
Глава государства заметил, что в финальную часть состязаний прошли свыше 3000 студентов профильных колледжей и школьников из России и других стран. Он выразил надежду, что чемпионат войдет в календарь наиболее ярких молодежных мероприятий и послужит продвижению передовых компетенций и технологий.
В июне Путин призвал укреплять финансовый, технологический и кадровый суверенитет России. Результатом развития такой модели экономики в том числе должно стать снижение уровня импорта – до 17% ВВП к 2030 г., отмечал российский лидер.
По данным руководителя Роструда Михаила Иванкова, уровень предлагаемых в промышленно-производственном секторе зарплат к 2024 г. вырос на 307% по сравнению с уровнем 2018 г.
Больше года на каждой конференции по кадрам рекрутеры и работодатели сообщают, что промышленные предприятия вынуждены поднимать зарплаты, чтобы справиться с острым кадровым дефицитом. В середине 2023 г. опрос Института экономической политики имени Гайдара показывал, что кадров в России не хватает 42% предприятий. Центробанк также сообщил о о кадровом дефиците на 60% производств. Регулятор выяснил также, что проблемы с наймом испытывают 80% предприятий.