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Работодатели разочаровались в стажерах

Бюджета на работников-студентов не хватает, а эффективность таких программ ставится под сомнение
Антон Осипов
Для большинства компаний стажеры-студенты – это только лишняя головная боль/ Андрей Гордеев / Ведомости

Число российских компаний, готовых организовывать стажировки для молодежи, рухнуло до пандемийных значений. В ковидные времена только у половины работодателей были стажерские программы. В следующем, 2021 году стажеров нанимали уже 82% компаний. Рост был резким, но недолгим. В 2022 г. со стажерами работали 76% компаний, в прошлом – 62%, а в этом – 48%. Такие данные приводятся в исследованиях стаффинговой группы ANCOR, которая в этом году совместно с АНО «Россия – страна возможностей» опросила 998 HR-специалистов и 13 573 студента и выпускника от 17 до 25 лет.

Большинство из тех компаний, которые сохранили стажерские программы, выжидают: количество вакансий у них осталось примерно на прошлогоднем уровне. Стали привлекать больше стажеров только 23% опрошенных. Судя по прошлым исследованиям ANCOR, даже в нелегкие времена каждая пятая компания наращивала штат стажеров, так было и в пандемийном 2020 году, и в 2002-м. Для сравнения: в прошлом году 42% опрошенных наняли больше молодежи на стажировки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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