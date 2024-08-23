Работодатели разочаровались в стажерах

Число российских компаний, готовых организовывать стажировки для молодежи, рухнуло до пандемийных значений. В ковидные времена только у половины работодателей были стажерские программы. В следующем, 2021 году стажеров нанимали уже 82% компаний. Рост был резким, но недолгим. В 2022 г. со стажерами работали 76% компаний, в прошлом – 62%, а в этом – 48%. Такие данные приводятся в исследованиях стаффинговой группы ANCOR, которая в этом году совместно с АНО «Россия – страна возможностей» опросила 998 HR-специалистов и 13 573 студента и выпускника от 17 до 25 лет.