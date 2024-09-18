Al Mayadeen: взрывчатку в устройствах в Ливане обнаружить невозможно

18 сентября по всему Ливану произошла новая волна взрывов устройств для связи и других предметов, в которых используются литий-ионные аккумуляторы. Это случилось на следующий день после аналогичных инцидентов, в результате которых пострадали более 4000 человек, 12 погибли. Шиитское движение «Хезболла» возложило ответственность за это на Израиль. Он сообщения о взрывах не комментирует.