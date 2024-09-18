Al Mayadeen: взрывчатку в устройствах в Ливане обнаружить невозможно
Взрывчатку в устройствах связи, которые массово взорвались в Ливане, обнаружить невозможно. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники в службе безопасности страны.
По словам собеседников издания, взрывчатое вещество разработали специально для операции в Ливане. Утверждается, что его невозможно обнаружить при проверке, в том числе в международных аэропортах. Взрывчатка приводится в действие «посредством передовых технологий»: в устройствах взрывается не сам аккумулятор, а литий в них. В течение четырех секунд после получения уведомления устройства, которые находились в зоне покрытия связи, взорвались автоматически.
18 сентября по всему Ливану произошла новая волна взрывов устройств для связи и других предметов, в которых используются литий-ионные аккумуляторы. Это случилось на следующий день после аналогичных инцидентов, в результате которых пострадали более 4000 человек, 12 погибли. Шиитское движение «Хезболла» возложило ответственность за это на Израиль. Он сообщения о взрывах не комментирует.
По состоянию на 18:55 мск в результате новой волны взрывов пострадали более 300 человек, девять погибли. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана. Министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб заявил, что массовый взрыв устройств может быть «предзнаменованием более масштабного конфликта на Ближнем Востоке». Глава внешнеполитического ведомства предупредил о серьезности инцидента.
Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя взрывы устройств, заявил, что гражданские объекты не должны использоваться в качестве оружия. Он также отметил серьезный риск эскалации в Ливане, добавив, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать этого.