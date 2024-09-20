Армия обороны Израиля атаковала около 100 пусковых установок в Ливане
Военно-воздушные силы Израиля за два часа атаковали около 100 пусковых установок и военных объектов на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛ.
В результате атаки израильские силы уничтожили порядка 1000 снарядов. Они, как утверждают в ЦАХАЛ, были готовы «к немедленному пуску». В заявлении отмечается, что армия продолжит наносить удары по военной инфраструктуре шиитского движения «Хезболла».
До этого ЦАХАЛ отчитался об атаке 30 пусковых установок и зданий «Хезболлы» рядом со складом боеприпасов в районе Эн-Накура. Армия обороны Израиля активно наносила удары по югу Ливана на протяжении второй половины 19 сентября.
18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт. На следующий день глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на севере государства.
В Ливане за последние два дня дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. 18 сентября произошла вторая волна взрывов. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства, ранения получили тысячи людей.