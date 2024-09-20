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Армия обороны Израиля атаковала около 100 пусковых установок в Ливане

Ведомости

Военно-воздушные силы Израиля за два часа атаковали около 100 пусковых установок и военных объектов на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛ.

В результате атаки израильские силы уничтожили порядка 1000 снарядов. Они, как утверждают в ЦАХАЛ, были готовы «к немедленному пуску». В заявлении отмечается, что армия продолжит наносить удары по военной инфраструктуре шиитского движения «Хезболла».

До этого ЦАХАЛ отчитался об атаке 30 пусковых установок и зданий «Хезболлы» рядом со складом боеприпасов в районе Эн-Накура. Армия обороны Израиля активно наносила удары по югу Ливана на протяжении второй половины 19 сентября.

18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт. На следующий день глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на севере государства.

В Ливане за последние два дня дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. 18 сентября произошла вторая волна взрывов. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства, ранения получили тысячи людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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