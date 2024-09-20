В Крыму сочли идею Сикорского о новом референдуме невежеством
Идея министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН для проведения нового референдума является невежеством. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
«Всякие эмиссары Запада, заезжая в Киев, не могут обойтись без того, чтобы затронуть крымскую тему. Правда, делают это при полном невежестве в области истории Крыма, России, Украины. Отсюда вот такие глупые и безответственные заявления от людей, наблюдая которых, всякий раз удивляешься: и как таким неучам поручают заниматься дипломатией?» – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Константинов подчеркнул, что в Крыму уже был референдум, на котором жители полуострова проголосовали за присоединение к России. Он посоветовал Сикорскому изучить историю и вспомнить, что «существование Польши последние 250 лет зависело от доброй воли России».
Глава парламента Крыма также выразил мнение, что, пока у власти в Польше находятся «персонажи сродни Сикорскому», было бы целесообразно передать саму Польшу под управление ООН.
19 сентября Сикорский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, предложил передать Крым под мандат ООН для проведения нового референдума о статусе полуострова. Глава польского МИДа отметил, что Крым символически важен для России, но для Украины полуостров имеет стратегическое значение.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого 96,77% жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Киев результаты голосования не признает. Президент РФ Владимир Путин ранее не раз говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.