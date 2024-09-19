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Сикорский призвал передать Крым под мандат ООН для проведения референдума

Ведомости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для проведения нового референдума о статусе полуострова. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия», пишет украинское издание «Страна».

Сикорский отметил, что Крым символически важен для России. При этом для Украины, по его словам, полуостров имеет стратегическое значение.

«Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное», – подчеркнул министр.

11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает тезис о территориальной целостности Украины, и выступил за возвращение Крыма в состав страны. Он выразил надежду, что конфликт на Украине завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости» страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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