Сикорский призвал передать Крым под мандат ООН для проведения референдума

11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает тезис о территориальной целостности Украины, и выступил за возвращение Крыма в состав страны. Он выразил надежду, что конфликт на Украине завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости» страны.