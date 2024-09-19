Сикорский призвал передать Крым под мандат ООН для проведения референдума
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для проведения нового референдума о статусе полуострова. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия», пишет украинское издание «Страна».
Сикорский отметил, что Крым символически важен для России. При этом для Украины, по его словам, полуостров имеет стратегическое значение.
«Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное», – подчеркнул министр.
11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает тезис о территориальной целостности Украины, и выступил за возвращение Крыма в состав страны. Он выразил надежду, что конфликт на Украине завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости» страны.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.