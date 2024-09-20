Песков назвал абсурдным польское предложение о новом референдуме в Крыму
Предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН для проведения нового референдума является абсурдным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса», – подчеркнул он.
Песков добавил, что российская территория и регионы не могут являться предметом для дискуссий или передачи кому-либо.
19 сентября Сикорский в ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения нового референдума о статусе полуострова. Министр заметил, что Крым символически важен для России, но для Украины полуостров имеет стратегическое значение.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого 96,77% жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Украина результаты голосования не признает. Президент РФ Владимир Путин ранее не раз говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.