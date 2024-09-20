Песков назвал абсурдным польское предложение о новом референдуме в Крыму

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого 96,77% жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Украина результаты голосования не признает. Президент РФ Владимир Путин ранее не раз говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.