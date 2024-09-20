В Госдуме заявили о планах приравнять религиозные школы к государственным
Депутаты Госдумы вместе с правовым управлением патриархии разработали законопроект, направленный на дополнительную господдержку религиозных общеобразовательных организаций. Об этом заявила председатель думского комитета по защите гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева в ходе презентации учебного пособия по курсу «Обществознание» для 10–11-х классов православных гимназий в храме Христа Спасителя.
«Считаем важным, чтобы эти школы получали государственную помощь в содержании и ремонте зданий, обеспечении питанием младших школьников. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл только что направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину с просьбой внести и поддержать этот законопроект. Мы будем работать над ним вместе с комитетом по просвещению», – сказала Тимофеева.
Как уточняет ТАСС, речь идет о приравнивании православных школ к государственным. По словам Тимофеевой, законопроект может быть принят уже до конца 2024 г. Как отмечает агентство, документ предлагает закрепить понятие религиозной образовательной организации в законе «Об образовании в России». Чтобы получить такой статус, православной школе потребуется аккредитация, которую она сможет получить в руководящем органе централизованной религиозной организации.
Кроме того, в законе о «О свободе совести и о религиозных объединениях» планируется указать, что религиозные образовательные организации смогут получать от властей финансовую, материальную помощь в реставрации, ремонте, содержании зданий, а также различные льготы.
Минпросвещения РФ проект поддержало, уточняет ТАСС.