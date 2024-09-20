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В Госдуме заявили о планах приравнять религиозные школы к государственным

Ведомости

Депутаты Госдумы вместе с правовым управлением патриархии разработали законопроект, направленный на дополнительную господдержку религиозных общеобразовательных организаций. Об этом заявила председатель думского комитета по защите гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева в ходе презентации учебного пособия по курсу «Обществознание» для 10–11-х классов православных гимназий в храме Христа Спасителя.

«Считаем важным, чтобы эти школы получали государственную помощь в содержании и ремонте зданий, обеспечении питанием младших школьников. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл только что направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину с просьбой внести и поддержать этот законопроект. Мы будем работать над ним вместе с комитетом по просвещению», – сказала Тимофеева.

Как уточняет ТАСС, речь идет о приравнивании православных школ к государственным. По словам Тимофеевой, законопроект может быть принят уже до конца 2024 г. Как отмечает агентство, документ предлагает закрепить понятие религиозной образовательной организации в законе «Об образовании в России». Чтобы получить такой статус, православной школе потребуется аккредитация, которую она сможет получить в руководящем органе централизованной религиозной организации.

Кроме того, в законе о «О свободе совести и о религиозных объединениях» планируется указать, что религиозные образовательные организации смогут получать от властей финансовую, материальную помощь в реставрации, ремонте, содержании зданий, а также различные льготы.

Минпросвещения РФ проект поддержало, уточняет ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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