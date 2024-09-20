В Госдуме заявили о планах приравнять религиозные школы к государственным

«Считаем важным, чтобы эти школы получали государственную помощь в содержании и ремонте зданий, обеспечении питанием младших школьников. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл только что направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину с просьбой внести и поддержать этот законопроект. Мы будем работать над ним вместе с комитетом по просвещению», – сказала Тимофеева.