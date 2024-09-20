Белый дом: Израиль не предупреждал США об атаке на Бейрут

Поздно вечером 19 сентября военно-воздушные силы Израиля атаковали около 100 пусковых установок, а также военные объекты на юге Ливана. Днем 20 сентября Ливан выпустил по Израилю более 150 ракет. Некоторые из них были перехвачены над городом Цфат на севере страны. В ответ на это Израиль атаковал Бейрут. По последним данным, в результате атак со стороны Израиля в Бейруте погибли по меньшей мере девять человек, среди них пятеро детей. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана сообщает о 59 пострадавших.