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Белый дом: Израиль не предупреждал США об атаке на Бейрут

Ведомости

США не получали от Израиля официального уведомления о планах атаковать Бейрут, сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

«Мне неизвестно о каких-либо предварительных уведомлениях об этих ударах», – сказал Кирби, его слова приводит издание The Times of Israel. По словам официального представителя Белого дома, в урегулировании конфликта между «Хезболлой» и Израилем есть место для дипломатического решения.

В беседе с журналистами Кирби добавил, что США настоятельно призывают своих граждан не ездить в Ливан или покинуть страну, если они уже там находятся.

Поздно вечером 19 сентября военно-воздушные силы Израиля атаковали около 100 пусковых установок, а также военные объекты на юге Ливана. Днем 20 сентября Ливан выпустил по Израилю более 150 ракет. Некоторые из них были перехвачены над городом Цфат на севере страны. В ответ на это Израиль атаковал Бейрут. По последним данным, в результате атак со стороны Израиля в Бейруте погибли по меньшей мере девять человек, среди них пятеро детей. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана сообщает о 59 пострадавших.

Атаки последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану, ответственность за которые «Хезболла» возложила на Израиль. Пейджеры и другая электроника взрывались два дня подряд – 17 и 18 сентября, пострадали тысячи людей. Одновременно с этим министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт. После глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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