Белый дом: Израиль не предупреждал США об атаке на Бейрут
США не получали от Израиля официального уведомления о планах атаковать Бейрут, сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
«Мне неизвестно о каких-либо предварительных уведомлениях об этих ударах», – сказал Кирби, его слова приводит издание The Times of Israel. По словам официального представителя Белого дома, в урегулировании конфликта между «Хезболлой» и Израилем есть место для дипломатического решения.
В беседе с журналистами Кирби добавил, что США настоятельно призывают своих граждан не ездить в Ливан или покинуть страну, если они уже там находятся.
Поздно вечером 19 сентября военно-воздушные силы Израиля атаковали около 100 пусковых установок, а также военные объекты на юге Ливана. Днем 20 сентября Ливан выпустил по Израилю более 150 ракет. Некоторые из них были перехвачены над городом Цфат на севере страны. В ответ на это Израиль атаковал Бейрут. По последним данным, в результате атак со стороны Израиля в Бейруте погибли по меньшей мере девять человек, среди них пятеро детей. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана сообщает о 59 пострадавших.
Атаки последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану, ответственность за которые «Хезболла» возложила на Израиль. Пейджеры и другая электроника взрывались два дня подряд – 17 и 18 сентября, пострадали тысячи людей. Одновременно с этим министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт. После глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на направлении.