Кабмин утвердил перечень навязывающих деструктивные установки стран
Правительство России утвердило перечень стран, которые «навязывают деструктивные установки». Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
«Утвердить предлагаемый перечень иностранных государств и территорий, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», – говорится в распоряжении.
В списке значатся 47 государств и территорий, в том числе страны Евросоюза и НАТО. При этом из стран ЕС в перечень не вошли Венгрия и Словакия, а из стран Североатлантического альянса – Турция. Помимо этого, в список вошли Япония, Сингапур и остров Тайвань.
Распоряжение подписано в соответствии с указом президента РФ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Он был подписан в августе этого года.
Согласно этому документу, иностранцы-сторонники традиционных ценностей имеют право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Такую возможность получают те лица, которые хотят переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки».