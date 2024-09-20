Кабмин утвердил перечень навязывающих деструктивные установки стран

В списке значатся 47 государств и территорий, в том числе страны Евросоюза и НАТО. При этом из стран ЕС в перечень не вошли Венгрия и Словакия, а из стран Североатлантического альянса – Турция. Помимо этого, в список вошли Япония, Сингапур и остров Тайвань.