Израиль перешел на новый уровень противостояния с «Хезболлой»

Днем 20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Бейрут. По последним данным минздрава Ливана, которые передает Al Jazeera, в результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, 66 получили ранения. Она последовала за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану 17 и 18 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на северном направлении.