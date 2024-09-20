Израиль перешел на новый уровень противостояния с «Хезболлой»
Израиль повысил уровень противостояния с шиитским движением «Хезболла», сообщил советник в офисе премьер-министра страны Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.
«После включения пункта о безопасном возвращении жителей севера в свои дома в цели войны Израиль перешел на новый уровень противостояния. Больше нет прошлых красных линий», – написал он, отметив, что любой сторонник «Хезболлы» является для Израиля «легитимной целью».
Днем 20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Бейрут. По последним данным минздрава Ливана, которые передает Al Jazeera, в результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, 66 получили ранения. Она последовала за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану 17 и 18 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на северном направлении.
В результате атаки на Бейрут погиб глава командования спецопераций «Хезболлы» Ибрагим Акиль, утверждает ЦАХАЛ. Израильское военное ведомство также сообщило о ликвидации представителей высшего командного состава отряда «Радван» – элитного подразделения движения «Хезболла». Ливанская сторона пока не комментирует эту информацию.
Галлант, комментируя атаку на Бейрут, заявил, что Израиль будет «преследовать врага» повсюду, пока не достигнет цели: безопасного возвращения жителей севера Израиля в свои дома. Палестинское движение «Хамас» осудило атаку Израиля на Бейрут, назвав ее «террористической агрессией», пишет Al Jazeera.