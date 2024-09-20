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Израиль перешел на новый уровень противостояния с «Хезболлой»

Ведомости

Израиль повысил уровень противостояния с шиитским движением «Хезболла», сообщил советник в офисе премьер-министра страны Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«После включения пункта о безопасном возвращении жителей севера в свои дома в цели войны Израиль перешел на новый уровень противостояния. Больше нет прошлых красных линий», – написал он, отметив, что любой сторонник «Хезболлы» является для Израиля «легитимной целью».

Днем 20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Бейрут. По последним данным минздрава Ливана, которые передает Al Jazeera, в результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, 66 получили ранения. Она последовала за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану 17 и 18 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на северном направлении.

В результате атаки на Бейрут погиб глава командования спецопераций «Хезболлы» Ибрагим Акиль, утверждает ЦАХАЛ. Израильское военное ведомство также сообщило о ликвидации представителей высшего командного состава отряда «Радван» – элитного подразделения движения «Хезболла». Ливанская сторона пока не комментирует эту информацию.

Галлант, комментируя атаку на Бейрут, заявил, что Израиль будет «преследовать врага» повсюду, пока не достигнет цели: безопасного возвращения жителей севера Израиля в свои дома. Палестинское движение «Хамас» осудило атаку Израиля на Бейрут, назвав ее «террористической агрессией», пишет Al Jazeera.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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