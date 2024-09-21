Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника при ракетном ударе

«Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Пусть земля тебе будет пухом. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Все время», – написал экс-главком ВСУ в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).