Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника при ракетном ударе
Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели в результате ракетного удара своего бывшего помощника полковника Александра Никитюка.
«Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Пусть земля тебе будет пухом. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Все время», – написал экс-главком ВСУ в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
По данным городского совета Владимира в Волынской области, 56-летний Никитюк погиб в результате удара по городу Доброполье в Донецкой области. До работы с Залужным он трудился на разных должностях в уголовном розыске, возглавлял отдел милиции во Владимире, а также занимал должность заместителя начальника милиции Херсонской области, уточнили в горсовете.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил на должность главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, сменившего на этой должности Залужного. Украинский президент объяснял отставку тем, что 2024 г. может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии.