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Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника при ракетном ударе

Ведомости

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели в результате ракетного удара своего бывшего помощника полковника Александра Никитюка.

«Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Пусть земля тебе будет пухом. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Все время», – написал экс-главком ВСУ в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

По данным городского совета Владимира в Волынской области, 56-летний Никитюк погиб в результате удара по городу Доброполье в Донецкой области. До работы с Залужным он трудился на разных должностях в уголовном розыске, возглавлял отдел милиции во Владимире, а также занимал должность заместителя начальника милиции Херсонской области, уточнили в горсовете.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил на должность главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, сменившего на этой должности Залужного. Украинский президент объяснял отставку тем, что 2024 г. может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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