Ливанский премьер отменил поездку на ГА ООН из-за кризиса с Израилем
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН на фоне атак Израиля. Об этом сообщило издание Times of Israel.
Решение было принято в связи с «израильской агрессией в Ливане».
20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Бейруту. В результате были ликвидированы 16 командиров группировки «Хезболла», в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль, сообщала ЦАХАЛ. Атака Израиля произошла после того, как «Хезболла» выпустила более 150 ракет по северу Израиля. 21 сентября израильская армия ударила по порядка 180 целям и атаковала тысячи пусковых установок на юге Ливана.
Атаки последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану, ответственность за которые «Хезболла» возложила на Израиль. Пейджеры и другая электроника взрывались два дня подряд – 17 и 18 сентября, пострадали тысячи людей. Одновременно с этим министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт.
Бывший заместитель гендиректора национального киберуправления Израиля Рафаэль Франко заявил, что сейчас «Хезболле» придется использовать курьеров или мобильные телефоны для связи. По его словам, для старта работы новой системы коммуникации «потребуются недели».