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Ливанский премьер отменил поездку на ГА ООН из-за кризиса с Израилем

Ведомости

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН на фоне атак Израиля. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Решение было принято в связи с «израильской агрессией в Ливане».

20 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Бейруту. В результате были ликвидированы 16 командиров группировки «Хезболла», в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль, сообщала ЦАХАЛ. Атака Израиля произошла после того, как «Хезболла» выпустила более 150 ракет по северу Израиля. 21 сентября израильская армия ударила по порядка 180 целям и атаковала тысячи пусковых установок на юге Ливана.

Атаки последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану, ответственность за которые «Хезболла» возложила на Израиль. Пейджеры и другая электроника взрывались два дня подряд – 17 и 18 сентября, пострадали тысячи людей. Одновременно с этим министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт.

Бывший заместитель гендиректора национального киберуправления Израиля Рафаэль Франко заявил, что сейчас «Хезболле» придется использовать курьеров или мобильные телефоны для связи. По его словам, для старта работы новой системы коммуникации «потребуются недели».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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