Харрис согласилась провести дебаты с Трампом 23 октября на CNN
Вице-президент США, кандидат от Демократической партии Камала Харрис согласилась участвовать в дебатах с кандидатом от республиканцев Дональном Трампом на CNN 23 октября. Об этом в Х сообщила американская ведущая Кейтлан Коллинз.
«Вице-президент Харрис приняла приглашение CNN провести дебаты с бывшим президентом Трампом 23 октября», – написала она. При этом она добавила, что есть сомнения в том, что экс-глава государства согласится на участие.
Позднее Харрис написала, что «с радостью приму участие во вторых президентских дебатах 23 октября» и выразила надежду, что Трамп к ней присоединится.
Предвыборные дебаты между Харрис и Трампом состоялись в Филадельфии (штат Пенсильвания) на канале ABC News. После них Трамп заявил, что не будет участвовать в новых президентских дебатах с Харрис перед выборами. Вице-президент США в свою очередь отметила, что они «обязаны провести еще одни дебаты перед избирателями».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.