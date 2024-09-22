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Песков: для России нет альтернативы победе в спецоперации на Украине

В Кремле считают безответственными слова генсека НАТО о «красных линиях» Москвы
Ведомости

Для России нет альтернативы победе в специальной военной операции, следует серьезно относиться к заявлениями западных стран о стремлении стратегически и тактически победить РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Они открыто говорят, что их цель это – стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу. Для России каких-то иных альтернатив в истории не было. Нет альтернативы нашей победе и сейчас», – сказал Песков.

17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ на удары вглубь РФ не приведет к эскалации конфликта на Украине и не пересечет «красные линии», о которых заявлял Кремль. По его словам, президент РФ Владимир Путин и ранее говорил о «красных линиях», которые пересекали НАТО и союзники, что не привело к значительным изменениям. 

Песков отметил, комментируя слова генсека НАТО, что Столтенберг – «человек уходящий», и поэтому он позволяет себе делать такие безответственные заявления. Его настрой разделяет многие европейские страны, но в то же время остаются и «трезвые головы», которые с должным вниманием анализируют слова президента и понимают, что они на самом деле означают, сказал представитель Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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