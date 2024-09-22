Песков: для России нет альтернативы победе в спецоперации на Украине

Песков: для России нет альтернативы победе в спецоперации на УкраинеВ Кремле считают безответственными слова генсека НАТО о «красных линиях» Москвы
Для России нет альтернативы победе в специальной военной операции, следует серьезно относиться к заявлениями западных стран о стремлении стратегически и тактически победить РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Они открыто говорят, что их цель это – стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу. Для России каких-то иных альтернатив в истории не было. Нет альтернативы нашей победе и сейчас», – сказал Песков.
17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ на удары вглубь РФ не приведет к эскалации конфликта на Украине и не пересечет «красные линии», о которых заявлял Кремль. По его словам, президент РФ Владимир Путин и ранее говорил о «красных линиях», которые пересекали НАТО и союзники, что не привело к значительным изменениям.
Песков отметил, комментируя слова генсека НАТО, что Столтенберг – «человек уходящий», и поэтому он позволяет себе делать такие безответственные заявления. Его настрой разделяет многие европейские страны, но в то же время остаются и «трезвые головы», которые с должным вниманием анализируют слова президента и понимают, что они на самом деле означают, сказал представитель Кремля.