Песков: для России нет альтернативы победе в спецоперации на Украине

«Они открыто говорят, что их цель это – стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу. Для России каких-то иных альтернатив в истории не было. Нет альтернативы нашей победе и сейчас», – сказал Песков.