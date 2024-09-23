Светлана Радченко ушла с поста замглавы Минприроды
Статс-сектетарь, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Светлана Радченко покинула свой пост. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минприроды РФ.
«Из министерства уходит статс-секретарь – замминистра Светлана Радченко, которая успешно работала на этой должности последние 10 лет», – говорится в сообщении.
Пост замглавы Минприроды займет заместитель министра сельского хозяйства РФ Светлана Ходнева.
Радченко родилась 30 декабря 1977 г. в Магаданской области. Окончила Современный гуманитарный институт и Всероссийский финансово-экономический институт. До назначения заместителем министра природных ресурсов и экологии России занимала пост директора правового департамента Минприроды России и работала в структурных подразделениях министерства, отвечающих за юридическое сопровождение деятельности ведомства.
Должность статс-секретаря, замглавы Минприроды России заняла в 2014 г. В ведомстве курировала вопросы нормотворчества и взаимодействия министерства с федеральными органами исполнительной власти по совершенствованию законодательства.