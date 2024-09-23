Светлана Радченко ушла с поста замглавы Минприроды

Радченко родилась 30 декабря 1977 г. в Магаданской области. Окончила Современный гуманитарный институт и Всероссийский финансово-экономический институт. До назначения заместителем министра природных ресурсов и экологии России занимала пост директора правового департамента Минприроды России и работала в структурных подразделениях министерства, отвечающих за юридическое сопровождение деятельности ведомства.