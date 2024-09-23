Елена Грудинина назначена замминистра науки и высшего образования РФ

Грудининой 38 лет. Родилась в Бугульме, в 2009 г. окончила Российский государственный аграрный университет - МСХА им. Тимирязева, затем Московский государственный технический университет имени Баумана. Ранее она занимала пост директора департамента управления имуществом Министерства науки и высшего образования РФ.