Елена Грудинина назначена замминистра науки и высшего образования РФ
Елена Грудинина назначена на должность заместителя министра науки и высшего образования РФ. Соотвествующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Грудинина займет место Дарьи Кирьяновой, которая другим распоряжением освобождена от должности «по ее просьбе».
Грудининой 38 лет. Родилась в Бугульме, в 2009 г. окончила Российский государственный аграрный университет - МСХА им. Тимирязева, затем Московский государственный технический университет имени Баумана. Ранее она занимала пост директора департамента управления имуществом Министерства науки и высшего образования РФ.