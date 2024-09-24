На участие в президентских выборах в Молдавии зарегистрировались 11 кандидатов
На пост президента Молдавии будут баллотироваться 11 кандидатов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центризбирком Молдавии.
Среди претендентов на пост главы республики – действующий президент Майя Санду (от партии «Действие и солидарность»), бывший генпрокурор Александр Стояногло (от партии социалистов), председатель партии «Наша партия» Ренато Усатый, бывший премьер-министр Василий Тарлев (от партии «Будущее Молдовы»); экс-премьер Ион Кику (от партии объединения и развития Молдавии); бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах; экс-глава МВД Андрей Нэстасе (независимый кандидат), бывший депутат парламента Октавиан Цыку (от избирательного блока «Вместе»). Кроме того, в качестве независимых кандидатов баллотируются экс-прокурор Виктория Фуртунэ, бывший глава МИДа страны Тудор Ульяновский и журналист Наталья Морарь – они были зарегистрированы 24 сентября.
По данным издания, 24 сентября ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата на выборах председателю партии «Коалиция за единство и благосостояние» Игорю Мунтяну из-за несоответствия требования избирательного законодательства относительно сбора подписей в его поддержку.
Ранее самое большое число зарегистрированных на выборы кандидатов отмечалось в 1996 и 2016 гг. – по девять.
По измененным положениям нового Кодекса о выборах в Молдавии, в республике параллельно проводятся кампании по выборам президента и по конституционному референдуму о европейской интеграции. Участниками кампании по референдуму стали 15 партий, 13 из них выступают за внесение в Конституцию соответствующих поправок, еще две – партия социалистов Игоря Додона и партия развития и объединения Молдовы Кику – заняли противоположную позицию.
Выборы президента и референдум по евроинтеграции состоятся в один день, 20 октября. 15 сентября Центризбирком Молдавии сообщил о решении организовать 234 избирательных участка за рубежом для проведения конституционного референдума и выборов на должность президента республики. В России число избирательных участков было решено сократить до пяти. По данным «Sputnik Молдова», в 2020 г. во время выборов президента республики в РФ открыли 17 участков. Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 17 сентября назвал решение сократить в России количество участков на выборах президента республики плевком в лицо молдавским гражданам.