На участие в президентских выборах в Молдавии зарегистрировались 11 кандидатов

Выборы президента и референдум по евроинтеграции состоятся в один день, 20 октября. 15 сентября Центризбирком Молдавии сообщил о решении организовать 234 избирательных участка за рубежом для проведения конституционного референдума и выборов на должность президента республики. В России число избирательных участков было решено сократить до пяти. По данным «Sputnik Молдова», в 2020 г. во время выборов президента республики в РФ открыли 17 участков. Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 17 сентября назвал решение сократить в России количество участков на выборах президента республики плевком в лицо молдавским гражданам.